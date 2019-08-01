7 أحذية لا تستغني عنها في خزانة ملابسك

هناك بعض الأحذية التي لا غنى عنها، وفي حالة امتلك زوج من كل نوع، يمكنك ارتدائها على كل الملابس، وفي مختلف المناسبات.

كعب عالٍ أسود

الأحذية ذات الكعب العالي السوداء هي أبسط الأحذية الأنيقة، ومن السهل المشي داخل الكعب الأوسط أو الكعب الصغير إذا كنت على قدميك تعاني كثيرًا من الكعب العالي.

التايجر

في عالم الموضة ، "التايجر" حذاء محايد، ويليق على كل شيء تقريبًا، عندما ترتدي الكعب الفضي أو الملون، فإن الأمر يتطلب رفع مستوى ملابسك وإظهار الحذاء.

البوت البني

أحذية البوت البني هي أحذية متعددة الاستخدامات يمكنك ارتداؤها مع الجينز والفساتين والتنانير واللباس البسيط، لها كعب مسطح ويشبه الأحذية التي يرتديها الفرسان في سباقات الخيل، عادة ما تكون من الجلد، والتي يمكن ارتداؤها في الأشهر الأكثر برودة.

أحذية الكاحل

هي حذاء شعبي وخصوصًا الجلد الملون، وإذا اخترت لونا رماديا داكنا، فإن اللون المحايد يذهب مع كل شيء تقريبا.

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ارتديها مع الفساتين والجينز والتنانير. فهي الأحذية المناسبة لموسم الخريف، ويمكن ارتداؤها في الشتاء والربيع أيضًا.

الأحذية الرياضية

مريحة وعصرية خصوصًا كونفيرس. إذا كان لديك زوج واحد فقط من أحذية الرياضة، فأنت بحاجة إلى زوج من Converse. فهي حذاء رياضي مثالي.

الباليرينا

هي الأحذية المثالية للارتداء كل يوم، وتبدو رائعة مع الفساتين والسراويل الكاحل والجينز والتنانير.

الصنادل

سواء كانت الصنادل المسطحة أو الصنادل ذات الكعب العالي، فهي الحذاء الأكثر شعبية في الصيف. يمكنك ارتداؤها في الربيع أو الخريف المبكر، في أي وقت خلال الطقس الدافئ. الاحتمالات لا حصر لها تقريبا مع هذا الحذاء.