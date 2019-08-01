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نصائح لعلاج القولون العصبي

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يعتبر القولون العصبي من الأمراض الشائعة، ما يترتب عليه معاناة المريض من المغص والإسهال، وحال تجنب الوجبات الغنية بالدهون يساعد في علاج مريض القولون العصبي، وهناك بعض النصائح لعلاج القولون العصبي منها كما ذكرها موقع Daily Medical.

تجنب الأطعمة التي تسبب اضطرابات في الأمعاء

مثل البروكلي والملفوف والمشروبات الغازية والحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة؛ لمساعدتها على تخفيف أعراض القولون العصبي.

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تناول وجبات صغيرة ومتعددة

لأن مريض القولون تحدث لديه تقلصات وتشنجات في الأمعاء يؤديان إلى إسراع أو إبطاء في حركة الأمعاء، ما ينتج عنه حدوث الإسهال أو الإمساك، فكلما كانت الوجبة أصغر يقل الحمل على القولون فتقل التقلصات، وبالتالي يقل التعرض إلى الإمساك والإسهال والآلام الناتجة عن هذه التقلصات.

التقليل من الدهون والأطعمة المقلية

عند تناول الأطعمة الغنية بالدهون تزداد حدوث الاضطرابات والتقلصات في الأمعاء، ما يؤدى إلى زيادة أعراض القولون العصبي.

 تجنب بعض الأطعمة المسببة للانتفاخ

يأتي ذلك بملاحظة ما هي الأغذية المسببة للانتفاخ والغازات وتجنبها، وهي تختلف من شخص لاَخر، فالأطعمة المسببة للانتفاخ عند البعض قد لا تؤثر عند البعض الآخر، من هذه الأطعمة "البقوليات، الخضار، البصل، الثوم".

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