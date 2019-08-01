طرق للتخلص من التجاعيد بمواد طبيعية

التجاعيد التي تظهر على الوجه والجسم تعد أكثر ما يؤرق النساء في المطلق، فهي لا تختار سن معين، يمكنها أن تظهر على وجه فتاة عشرينية، كما يمكنها أن تظهر على وجه امرأة بعمر ال60، لكنها في كل الحالات تكون مزعجة، إليكِ بعض الوصفات الطبيعية التي ستجعلك قادرة على التخلص من التجاعيد.

زيت الزيتون

ضعي زيت الزيتون البكر الممتاز على الأماكن المصابة بالتجاعيد قبل الذهاب إلى السرير، دليكه بلطف لبضع دقائق حتى يتشربه نسيج الجلد، ثم اتركيه واغسليه بالماء في صباح اليوم التالي.

ماسك الموز

نقلًا عن موقع "Medical Daily": الموز ليست فاكهة جيدة في الأكل فقط، وإنما مفيدة للبشرة أيضًا، اهرسي ثمرة موز مع ملعقة صغيرة زبادي وملعقة صغيرة عصير برتقال طازج وملعقة صغيرة عسل أبيض، ثم اخلطيهم جيدًا وضعيهم على الأماكن المصابة بالتجاعيد لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسلية بماء بارد.

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ماسك الالوفيرا

استخدمي جل الالوفيرا لتقليل التجاعيد، افرديه على وجهك مع منطقة حول العينين، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة دون تغيير تعبيرات وجهك، ثم اغسليه بماء بارد.

ماسك بياض البيض

ضعي بياض البيض على بشرة نظيفة، ثم دلكيه بلطف، واتركيه ليجف تمامًا وتشعري بشد في الجلد، ثم اغسليه بماء بارد.

زيت جوز الهند

دلكي أماكن تواجد التجاعيد بلطف لمدة عشر دقائق قبل النوم، واتركي الزيت على الوجه للصباح يتشربه الجلد أثناء الليل، وقومي بغسله بماء بارد في اليوم التالي.

ماسك الخيار

اخلطي ثمرة خيار مقطعة مع أوراق النعناع وزيت شجرة الشاي بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم صفي الخليط من الشوائب، نظفي بشرتك جيداً، وبعدها قومي بتوزيع هذا الخليط على أماكن تواجد التجاعيد واتركيه لمدة 20 دقيقة للحصول على النتيجة المرجوة.