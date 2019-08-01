قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل الطرب في المنزل، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من الأكلات الشهية التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل الطرب في المنزل لحم مفروم. منديل. بصل. بهارات. زيت. Advertisements ملح. فلفل أسود. بقدونس. طريقة عمل الطرب في المنزل افرمي اللحمة والبقدونس وملح وفلفل اسود وبهارات. قسمي المنديل ثم افرديه بمطرقة اللحمة وضعي اللحمة بداخله ولفيها على شكل صوابع. ضعيه على الشواية واشويها واشوى طماطم وفلفل اخضر وضعي رشة ملح وزيت. وقدميه في طبق مزين بالبقدونس والطماطم والفلفل المشوي.

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