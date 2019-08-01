طريقة عمل الدولمة

"الدولمة" من الأطعمة التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير "الدولمة"، على طريقة الشيف غادة التلي، مقدم برنامج على قناة "CBC سفرة":-

المقادير

فصان ثوم مفروم

كوبان أرز

نصف كيلو لحم ضاني مفروم

صلصة

ربع كيلو لحم بقري مفروم

بصل مفروم

كوب فول أخضر مفروم

نصف كوب عصير ليمون.

مكعب مرقة.

صلصة طماطم.

نعناع.

ربع كوب شبت.

بقدونس.

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زيت زيتون.

ملح.

كوسة.

باذنجان.

بصل.

طماطم.

ورق عنب.

خس.

طريقة التحضير

- خلط اللحم المفروم مع الصلصة والأرز والبصل المفروم وشبت وثوم مفروم وعصير ليمون.

- إضافة بقدونس وملح وفلفل ونعناع وفول أخضر مفروم وزيت زيتون.

- حشو الخس والكوسة والبصل والباذنجان والطماطم وورق العنب بالخلطة السابقة.

- وضع الخضروات المحشية في حلة، مع إضافة مرقة وملح وصلصة الطماطم وعصير الليمون، وتركها على المار حتى تنضج.