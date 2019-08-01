"مصمم مجوهرات وممثل وجرّاح قلب" أبرز المهن المناسبة لمواليد برج الأسد

يتصف برج الأسد ببعض الصفات المميزة منها بالعاطفية الزائدة والشهامة فى التعامل مع الآخرين، بالإضافة إلى قوة الشخصية وغيرها من الصفات التى تؤهله للالتحاق ببعض الوظائف، التى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "horoscope".

مهن مناسبة لبرج الأسد:

- ممثل

يحب برج الأسد أن يكون ملفتًا لأنظار ومحط اهتمام من حوله، وكما يفضل المهن التى يستطيع من خلالها إظهار إبداعاته أمام الجميع، ولذلك تعتبر مهنة التمثيل .

- جراح قلب

يتمتع مولود برج الأسد بالشجاعة والقدرة على مواجهة المخاطر، لذلك يستطيع الالتحاق ببعض المهن التي تتطلب هذه الصفات ولعل أهمها جراحة القلب.

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- مصمم مجوهرات

يفضل برج الأسد اللون الأصفر، كما لديه حس فني، كما يستطيع التعبير عن ما يشعر به من خلال الرسم أو النقش، لذلك يستطيع أن يكون مصمم مجوهرات.



- المتحدث الرسمى

يتمتع برج الأسد بالغرور والثقة بالنفس، كما أنه يتميز باللباقة في التحدث مع الآخرين، لذلك يستطيع أن يكون ناطق رسمي لأى جهة.

- مصفف الشعر

يتمتع برج الأسد بحس فني والاهتمام بتصفيف الشعر بطرق مختلفة، لذلك يعتبر من أفضل مصففي الشعر.

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