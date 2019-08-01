ميغان ماركل تتعاون مع متاجر البيع بالتجزئة لتقديم تشكيلة من الملابس النسائية

لندن - لايف ستايل
تعاونت دوقة ساسكس ميغان ماركل مع متاجر البيع بالتجزئة البريطانية الرائدة لتقديم تشكيلة من الملابس النسائية.
وأوضحت ميغان أنها طلبت من متاجر John Lewis, Marks & Spencer وJigsaw أن تطور خط موضة سيعود بالنفع على مؤسسة "سمارت ووركس" الخيرية التي تدعم النساء العاطلات عن العمل.
وأوضحت ميغان في عدد شهر سبتمبر من مجلة "فوغ" أنه وبعد ملاحظتها أن هناك مجموعة من الملابس والإكسسوارات والأحذية غير المتطابقة على صعيد الأحجام والألوان في مقر مؤسسة "سمارت ووركس"، فقد طلبت من القائمين على أشهر متاجر البيع بالتجزئة في بريطانيا ومن صديقتها المصممة ميشا نونو مساعدتها في تصميم تشكيلة "كبسولة" بمزيد من الخيارات الأكثر كلاسيكية لملابس العمل.
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وأضافت ميغان، أن كثيرًا من العلامات التجارية تحمست للفكرة ووافقت على العمل بنظام بيع قطعة لصالح العلامة، وقطعة لصالح مؤسسة "سمارت ووركس"؛ وهو ما ساهم في إنجاح الفكرة وتحقيق الاستفادة المرجوة منها لصالح المؤسسة الخيرية.
وبحسب ما تم تداوله، فمن المتوقع أن تتوافر تشكيلة ميغان الجديدة في وقت لاحق من العام الجاري، دون تأكيد أي تفاصيل أخرى من جانب الدوقة أو المتاجر البريطانية.
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