10 أفكار لاستخدام الزجاج الملون بالديكور

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:- لا يزال الزجاج عنصراً أساسياً في الديكور، حيث يستخدم للنوافذ والأثاث والعديد من الأغراض الأخرى، وفيما يلي مجموعة من الأفكار لاستخدام الزجاج الملون في الديكور، بحسب ما جاء في موقع" 24الإماراتي"، نقلا عن موقع أميزنج إنتيرير ديزاين. 1-تصميم أعمال فنية مميزة باستخدام أشكال من الخشب مطعمة بالزجاج الملون 2- إعادة تزيين فانوس قديم باستخدام مجموعة من قطع الزجاج الملون بطريقة مميزة. 3- تصميم مجموعة من الأزهار الصناعية المصنوعة من الزجاج الملون لتزيين الحديقة. 4- لوحة فنية مميزة بنقوشات ورسومات تعتمد على قطع الزجاج الملون. Advertisements 5- تصميم أصص جذابة للنباتات مزينة بقطع الزجاج الملون بتشكيلات متنوعة. 6- امنح العبوات الزجاجية في المنزل مظهراً جذاباً عبر تلوينها بألوان مختلفة. 7- إذا كان لديك طاولة قديمة، يمكنك إعادة تأهيلها عن طريق تغطيتها بقطع الزجاج الملون. 8- طريقة أخرى لاستخدام الزجاج الملون في تصميم أعمال فنية رائعة لتزيين المنزل. 9- يمكن أيضاً استخدام الزجاج الملون لتصميم حامل بسيط للكتب. 10- وأخيراً هذه التصاميم الجميلة لمصابيح محاطة بألواح مزينة بالزجاج الملون.

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