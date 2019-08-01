انتحار طالبة بريطانية بالقفز من طائرة في مدغشقر

لقيت طالبة بريطانية بجامعة كامبريدج مصرعها في مدغشقر بعدما سقطت من الطائرة، في وقت سابق من شهر يوليو الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة "الجارديان".

وذكر المصدر، نقلا عن وزارة الخارجية، أن الشابة تدعى آلانا كوتلاند، وتبلغ من العمر 19 عاما، توفيت أثناء عملية تدريبية في شمال شرق مدغشقر، وأن الفتاة آلانا سقطت من طائرة خفيفة من طراز "سيسنا"، بعد أن كانت تجري بحثا في منطقة "أنجاجي" النائية يوم الخميس الماضي.

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فيما كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الشابة لقت حتفها بعدما أزالت حزام الأمان وفتحت باب الطائرة ثم سقطت من على ارتفاع 1066 مترا، وذكر المحققون أن الضحية كانت تعاني من مرض "جنون الارتياب"، الأمر الذي جعلها تقدم على هذا الحادث، رغم أن زميلها حاول منعها من القفز.

ومازالت السلطات الأمنية تبحث للعثورعلى جثة كوتلاند، رغم أن السكان المحليين يخشون أن العثور عليها مستحيل بسبب صعوبة تحديد موقع سقوطها.

وذكرت أسرة آلانا، في بيان، إن الحادث خلف "حزنا عميقا" في نفوس أقاربها، مضيفة أن الشابة كانت "متعطشة لاكتشاف الكثير من مناطق العالم"، وتابع البيان: "كانت ابنتنا ألانا شابة مستقلة ومحبوبة، كل من عرفها يشهد بحسن سلوكها كانت متحمسة للشروع في المرحلة التالية من تعليمها، حيث كانت في فترة تدريب في مدغشقر لتكمل دراستها في العلوم الطبيعية".

وأصدر الدكتور ديفيد وودمان، من كلية روبنسون بجامعة كامبريدج، بيانا خاصا، قدم فيه خالص تعازيه لأسرة طالبة العلوم الطبيعية، وقال "شعرت كلية روبنسون بصدمة شديدة بعد نبأ وفاة آلانا.. لقد قدمت، خلال تواجدها معنا، مساهمة كبيرة في العديد من جوانب الحياة.. سنفتقدها بشدة".