المايوه الكلاسيكيّ من "شانيل" يجتاح "إنستغرام" في صيف 2019

قدّم المصمّم كارل لاغرفيلد، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عرضه للأزياء الجاهزة، لموسم ربيع وصيف 2019 لعلامة "شانيل"، مستوحاة من أجواء البحر وأناقة المرأة الفرنسيّة.

وجاءت المجموعة غنيّة بقطع تعكس الأناقة الكلاسيكيّة، وبرزت خلالها العديد من القطع المميّزة، مثل قطعة مايوه باللونين الأبيض والأسود بتصميم مستوحى من التسعينيات، هذه الأخيرة استحوذت مؤخرًا على حسابات أشهر المؤثرات والفاشينيستات على منصّة إنستغرام.

والسّبب في ذلك يعزو إلى كون هذه القطعة الثنائية اللونين سهلة الإرتداء إلى أيّ مكان خلال الأيام المشمسة، سواءً إلى الشّاطئ مع قبّعة شمسيّة، أو إلى المدينة مع بنطلون الجينز وسترة كارديغان و حقيبة خصر، كما رأينا في عرض شانيل.

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وتُذكّرنا هذه القطعة بزيّ السّباحة الذي صمّمه كارل لاغرفيلد، منذ أكثر من 20 عامًا، والذي ارتدته العارضة جيزيل بونديشن خلال عرض ربيع / صيف 1994 لعلامة الفرنسيّة، كان عبارة عن مايوه كلاسيكيّ أسود من قطعة واحدة مزيّن بشعار شانيل الأبيض، تمّ تنسيقه مع حقيبة خصر سوداء وزوج من القفّازات الجلديّة.

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