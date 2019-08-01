سيلينا غوميز تُحطِّم رقمًا قياسيًا بعد 7 قائق من نشر صورتها على اليخت

روما - لايف ستايل
سبعُ دقائق كانت كافية لكي تحطّم صورة المغنية سيلينا غوميز رقمًا قياسيًا جديدًا ولافتًا في الوقت ذاته، بعدما نشرتها عبر حسابها في إنستغرام، لتحظى بمليون إعجاب خلال هذه الدقائق القليلة.
وأطلت غوميز في الصورة مرتدية فستانَا أحمر اللون منقوشًا بالزهور أثناء تواجدها على يخت في البحر احتفالاً بعيد ميلادها الـ 27 في إيطاليا.
ووصل عدد المعجبين بالصورة التى نشرتها غوميز حتى هذه اللحظة 13.928.812 مليون لايك ولا زال الرقم في ازدياد، في الوقت الذي يتابع النجمة العالمية عبر صفحتها على إنستغرام 154 مليون شخص، وهي ضمن قائمة أكثر نجوم العالم استحواذًا على عدد متابعين.
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وكانت غوميز برفقة مجموعة من أصدقائها منهم المنتج السينمائي أندريا إيرفولينو في رحلتها على سواحل إيطاليا، إذ تحرص النجمة على زيارتها في كل عام تقريبًا مثلما حدث العام الماضي.
ولم تكن هذه الصورة الوحيدة التي نشرتها الفنانة، بل شاركت محبيها بمجموعة من اللقطات خلال احتفالها بعيد ميلادها ووجهت رسائل الشكر للجمهور الذي تمنى لها عامًا جميلاً ومميزًا.
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