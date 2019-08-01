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على طريقة "الشربيني" حضري دجاج المندي بالشعرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

حضري وصفة الدجاج المندي بالشعرية، هلى طريقة الشيف شربيني.

المكونات:

دجاجة شعرية

مرقة

طماطم

بصل

ثوم

زيت

اعشاب

ملح فلفل

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بهارات

حبهان

قرنفل

قرفة خشب

كركم بودرة

تندوري

طريقة تحضير دجاج مندي بالشعرية:

نضرب كل التوابل في الخلاط، مع البصل والطماطم والثوم والكركم وبودرة التندوري، والقرفة، والقرنفل، وتتبل بها الدجاجة وتدخل الفرن.

تحمر الشعرية وتكمل سواها في الفرن أو تسوى بالمرقة مثل الأرز مع المكسرات.

وعندما تنضج الدجاجة تقدم مع الشعرية، وتزين بالمكسرات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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