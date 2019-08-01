"ممكن الست تسوق قطر؟".. سائقات وسيدات: "تقدر تمشي بالطيارة"

النساء قادرات دائمًا على فعل الصعاب والعمل في مهن خصصت للرجال مثل ميكانيكا السيارات وسائقة ميكروباص وغيرها من الأعمال، وفندت دراسة فرنسية نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الفكرة السائدة، التي مفادها أن المرأة سائقة سيئة مقارنة بالرجل، إذ أثبتت نتائج هذه الدراسة العكس، من خلال الإحصائيات الأخيرة والتي ذكرت أن ثلاثة أرباع حوادث المرور التي تحدث في العاصمة الفرنسية باريس سببها الرجال.

ولكن هل يمكن أن تعمل المرأة سائقة لقطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق. سؤال حاول "هُن"، الإجابة عليه من وجهة نظر بعض الفتيات والسيدات.

"أم هاني": الست اللي قدرت تسوق طيارة تقدر تعمل أي حاجة

"أم هاني"، هي سيدة مصرية تبلغ من العمر 64 عامًا، تعمل سائقة ميكروباص، منذ 9 سنوات، ورغم صعوبة المهنة إلا أنها لم تشعر يومًا بذلك، وترى أنه لا يوجد مشكلة في عمل المرأة سائقة مترو أو قطارات، مضيفة أثناء حديثها، لـ "هُن"، "مش كل ست تقدر تعمل كده هي أكتر قدرات أنا 9 سنين بشتغل وبسافر محافظات وعمري محسيت بالتعب من ده، الست قدرت تسوق طيارة مش هتقدر تسوق قطر؟".

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نشوى: صعب الست تشتغل سائقة على المترو أو القطار لطول المسافة

اختلفت وجهة نظر نشوى شعبان الزهري، 17 عامًا، التي تقطن في أقصى الجنوب الشرقي لمحافظة أسيوط، وهى طالبة بالصف الأول الثانوى، التي تعمل على سيارة قلاب لتحميل الرمل لمساعدة والدها على المعيشة، "صعب إن البنات يسوقوا المترو أو القطار لطول المسافة، الشغلانة دي بالذات صعبة على البنات".

"تقى" أويد الفكرة إذا عملت بها السيدات صباحًا

"ممكن تبقى الست بتشتغل في المترو الصبح والرجالة باليل لكن شغل القطارات صعبة على الست علشان المسافات الطويلة، والسفر، ولكن أنا أويد الفكرة"، بهذه الكلمات بدأت تقى حامد، 30 عامًا، حديثها لـ "هُن"، مؤيدة فكرة عمل المرأة سائقة على خطوط المترو، مضيفة: "زي الست ما تقدر تسوق الميكروباص والتاكسي مختلف أنواع السيارات تقدر تسوق المترو".

"أماني" الست تقدر تنجح في أي مجال مهما كان صعب

ترى أماني سامي، 45 عاما، مهندسة، أنها فكرة تحتاج إلى التفكير فيها وخاصة بعد دخول المرأة العديد من المجالات التي كانت قاصرة على الرجال فقط، "الست تقدر تنجح في أي مجال مهما كان صعب عليها بالإرادة القوية ويرتبط الموضوع أكتر بالقدرات العقلية والجسدية للمرأة"