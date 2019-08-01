امرأة تتبرع لزوجها السابق بكليتها بعد طلاقهما بـ 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
تبرعت امرأة من مدينة بروملي البريطانية كليتها لزوجها السابق، ووفقا لموقع "البيان"، نقلاً عن صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.
عانى طليق المرأة البريطانية دان بيات، البالغ من العمر 44 عامًا من مرض في الكلى لمدة عشر سنوات. وفي عام 2017، ساءت حالته، وكان بحاجة ماسة إلى عملية زرع كلى. وبعد عام من فشل العملية الأولى لزرع كلية، تبرعت زوجته السابقة بإحدى كليتيها، وفق وكالة سبوتنيك.
وقالت كيلي هوب البالغة من العمر 43 عامًا: "على الرغم من أننا انفصلنا منذ 5 سنوات، لكنني لا أريد أن أترك أطفالنا بدون أب".
وبعد إجراء الاختبارات، حذر الأطباء من عدم توافق الدم عند الزوجين السابقين. ونظرًا لأن حالة المريض أصبحت حرجة، قام الزوجان بالمجازفة، وفي أغسطس عام 2018 تم إجراء عملية زرع الكلية.
وفي وقت سابق من يوليو الجاري، قام أحد سكان قرية ستوني ستانتون البريطانية، ليسترشاير، بالتبرع بكليته لزوجته. بعد العملية، أعطته المرأة بطاقة بريدية كتب عليها: "لقد سرق قلبي، سرقت كليته".
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