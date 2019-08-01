أعراض سرطان الدم.. حمى وعرق وبقع حمراء على الجلد

تختلف الأعراض المصاحبة لسرطان الدم، باختلاف نوع سرطان الدم ولكن الأعراض الشائعة تتخلص في الآتي: - حدوث حمى أو ارتعاد. - الشعور الدائم بالتعب والوهن. - تكرار العدوى - عدم القدرة على الأكل وفقدان الشهية مع حدوث نقصان في الوزن. Advertisements - حدوث انتفاخ في الغدد الليمفاوية وتضخم في الكبد أو الطحال. - سهولة حدوث النزيف أو الكدمات. - الشعور بضيق التنفس أو عند صعود الدرجات. - بدء ظهور بقع ذات لون أحمر على الجلد. - زيادة معدلات العرق وخصوصا أثناء فترات الليل. - حدوث حساسية بالعظام.

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