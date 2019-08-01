ب8 طرق.. تجنبي تبول طفلك ليلاً

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تمثل مشكلة تبليل الأطفال للسرير إحدى أهم المشاكل التي تواجه الأمهات اللواتي يجد بعضهن صعوبة في تعويد أطفالهن على استخدام دورة المياه.

ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية، مجموعة من النصائح التي تساعد الأم على منع طفلها من تبليل السرير بشكل مستمر،حسب ما جاء علي موقع "24" الاماراتي على النحو التالي:

１- اختيار الوقت المناسب لتعليم الطفل على استخدام دورة المياه

ينصح الخبراء، باختيار العمر المناسب للطفل لتعليمه كيفية قضاء حاجته دون تبليل ملابسه، ويعتبر عمر العام أفضل وقت للبدء بتعويد الطفل على الجلوس على كرسي النونية.

2- التخفيف من كمية السوائل قبل النوم

حاولي أن تخففي من كمية السوائل التي تقدمينها لطفلك قبل النوم، فكلما ازدادت كمية السوائل التي يشربها الطفل كلما ازداد احتمال تبليله للسرير ليلاً.

3- شجعي طفلك على الذهاب إلى الحمام قبل النوم

يقول الخبراء، إن تعوّد الطفل على الذهاب إلى الحمام قبل النوم يقلل من احتمال تبليله للفراش أثناء النوم، لذا تُنصح الأمهات بتشجيع أطفالهن على الذهاب إلى الحمام مرة أو مرتين قبل التوجه للفراش.

4- شجعي طفلك على الاستيقاظ ليلاً لقضاء حاجته

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تُنصح الأمهات بتعويد أطفالهن على النهوض ليلاً للذهاب إلى دورة المياه، لأن هذه العادة تساهم في تقليل وتيرة تبليل السرير لدى الطفل.

5- إبقاء أنوار الممر المؤدي إلى الحمام مضاءة

قد يخشى الأطفال الذهاب إلى دورة المياه لوحدهم في الليل بسبب الظلام، لذا لا بد من إبقاء أنوار الممر المؤدي إلى الحمام مضاءة لبث روح الاطمئنان داخلهم.

6- استخدام حمام صديق للطفل

لتشجيع الطفل على استخدام الحمام، يمكن أن تعمد الأم إلى وضع بعض الألعاب والأشياء المفضلة لديه، ليشعر بأن المكان مريح له، ويحتوي على عوامل الجذب التي يحبها.

7- تفادي المشروبات السكرية قبل النوم

من المفيد أن يتناول الأطفال المزيد من السوائل في فصل الصيف، غير أن بعض الدراسات كشفت بأن تناول المشروبات السكرية قد يزيد من احتمال تبليل الأطفال للسرير ليلاً.

8- النظام الغذائي قد يكون له تأثير

بحسب الخبراء، فإن ما يتناوله الأطفال قد يكون له تأثير على إدرار البول، على سبيل المثال، الفاكهة مثل الفراولة والبطيخ والشمام، لها تأثير مدر للبول، لذا لا بد من التخفيف من تقديم هذه الوجبات للأطفال في المساء.