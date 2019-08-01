طريقة عمل رقاق ناشق

بدلا من شراءه يمكن تحضر الرقاق الناشف في البيت، بأسعار أرخص وجودة أعلى، لعمل منه وجبة مقبلات لذيذة وشهية، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل رقاق ناشف في البيت. المقادر 3 كوب دقيق رشة ملح رشة سكر ماء للعجن طريقة التحضير يخلط الدقيق والسكر والملح ويضاف الماء حتى الحصول على عجين متماسك. Advertisements يقطع العجين على هيئة كرات ويغطى ويترك ليرتاح. تقلب كرات العجينفي فى الدقيق. تفرد كرات العجين بالنشابة. توضع في طاسة غير قابلة للصق على النار. يقلب الرقاق فى طاسة على الجانبين حتى تمام النضج.

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