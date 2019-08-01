نصائح لعلاج الانزلاق الغضروفي

يعتمد علاج الانزلاق الغضروفي على شدة ألم الشخص وعدم راحته، من خفيفة إلى متوسطة، وفيما يلي بعض النصائح العلاج بحسب موقع "مديكال نيوز توداي":

العلاج الطبيعي

التمتد وتمارين الدوران

الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية) للألم.

استخدام أدوية الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، لا يعتبر علاجًا طويل الأمد وقد يسبب آثارًا جانبية، بما في ذلك التهاب المعدة.

الراحلة

تجنب النشاط الشاق

تشمل العلاجات الطبية لمتلازمة الضلع الانزلاقية ما يلي:

العلاج بالموجات فوق الصوتية

بما في ذلك سد النهايات العصبية لتخفيف تورم العضلات وتشجيع تعبئة الأضلاع.

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ويعتقد أيضا أن العلاجات الطبيعية البديلة توفر بعض الراحة للأشخاص، الذين يعانون من متلازمة الضلع الانزلاقية. وتشمل هذه:

تمارين التنفس

يمكن أن يؤدي التنفس بعمق والاستمرار لمدة 10-15 ثانية قبل إطلاقه ببطء إلى زيادة تحريك الضلع.

تمارين الضغط

يتم تطبيق ضغط دقيق على جدار الصدر، حيث يتنفس الشخص بعمق ويزفر ببطء. يجب أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب.

توسيع عضلات الصدر

يقف الشخص أو يجلس بظهر مستقيم ويدفع أكتافه للخلف، ويضغط عليها معًا لتوسيع عضلات الصدر. ثم يسحب أكتافه للأمام، ويضغط عليها لضغط عضلات الصدر.

يجب على المريض استشارة الطبيب قبل البدء في هذه التمارين للتأكد من إجرائها بشكل صحيح، وألا تزيد الأعراض سوءًا.

في بعض الحالات، تتطلب متلازمة الضلع الانزلاقية إجراء عملية جراحية. يوصى بهذا التدخل عادة للأشخاص الذين يعانون من ألم شديد ومستمر إذا لم تساعد الخيارات الأخرى.