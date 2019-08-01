الفول من أكثر الأكلات الشعبية انتشارا في مصر والوطن العربي، فهو غني بالبروتين بالإضافة إلى أن سعرة مناسب للجميع يقدم لكي موقع "هُن" طريقة عمل الفول بالسجق. المقادير 2 فص ثوم مفروم ناعم

2 ملعقة صغيرة من البصل المفروم

2 كوب من الفول المدمس المهروس

ربع كيلو من السجق مقطع على شكل دوائر صغيرة

فلفل أخضر مفروم حسب الطلب

كوب صغير من عصير الطماطم مضاف اليه معلقة صلصة صغيرة

2 معلقة كبيرة من السمن البلدي أو أي زيت نباتي حسب الرغبة

رشة ملح

فلفل أسود وكمون حسب الرغبة

ثمرة طماطم مقطعة إلي مكعبات صغيرة

بقدونس حسب الرغبة Advertisements طريقة التحضير نضع الزيت في مقلاه على النار ثم نقوم بوضع البصل المفروم والثوم والفلفل ونقوم بتشويحهم قليلا ثم نضيف إليهم السجق ونتركه حتي تمام التسوية ويتحول لونه الي الحمر الغامق

ثم نضيف إليه عصير الطماطم المضاف إليه الصلصلة ونتركه على النار لمدة 4 دقائق

نضيف الفول المهروس إلى الخليط مع التقليب جيدا ثم نضيف الملح والفلفل والكمون وقطع الطماطم المعدة سابقا مع التقليب ثم نغطي المقلاه ونتركها على النار لمدة لا تقل عن دقيقتين

يقدم الفول بالسجق ساخنا مع الخبز والبقدونس

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