تجنبوا 6 عادات خاطئة بحق الشعر.. هذه خطورتها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يُصبح الشعر عندما يكون رطباً في أكثر حالاته ضعفاً، ولذلك علينا أن نتجنّب ارتكاب بعض الأخطاء بحقّه لحمايته من التلف. تعرّفوا فيما يلي على 6 أخطاء نرتكبها بحقّ شعرنا الرطب دون إدراك مدى خطورتها، حسب ما جاء علي موقع "العربية":

1- فركه بالمنشفة لتجفيفه:

هو الخطأ الأكثر شيوعاً، والذي نقوم به جميعاً بعد غسل الشعر. ولكن هل تعرفون أن هذه الطريقة تُشكّل اعتداءً على الشعر وتجعله أكثر ضعفاً وتجعيداً. تجنّبي فرك شعركِ بقوة بالمنشفة لتجفيفه واعصريه جيداً لتخليصه من فائض الماء ثمّ لفّيه بمنشفة مصنوعة من ألياف "المايكرو فايبر" مما يساهم في تخليصه بسرعة من فائض الرطوبة.

2- تسريح الشعر الرطب بالفرشاة:

يُعتبر تسريح الشعر الرطب بعد غسله من الأخطاء الشائعة جداً التي نرتكبها بحق شعرنا. وهي تُلحق به الكثير من الأذى. تجنّبي استعمال الفرشاة على الشعر الرطب لتسريحه، واكتفي بالاستعانة بمشط ذي أسنان عريضة في هذا المجال. ابدئي بتسريح الشعر من الأطراف صعوداً نحو الجذور، فمن شأن ذلك أن يحميه من التلف ويُخفف من تكسّره.

3- الخلود إلى النوم بشعر رطب:

يمكن للخلود إلى النوم بشعر رطب أن يُلحق الأذى بالشعر، فاحتكاك الشعر الرطب بالوسادة يتسبب بتكسّره. ولذلك ينصح الخبراء بالابتعاد نهائياً عن عادة غسل الشعر قبل النوم في حال عدم الرغبة بتجفيفه، وتأجيل هذه الخطوة إلى صباح اليوم التالي حفاظاً على صحته وحيويته.

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4- ربط الشعر بعد غسله مباشرة:

يُشكّل ربط الشعر الرطب بعد الخروج من الحمام مباشرةً أحد الأخطاء الشائعة التي تُلحق الأذى به. ولكن هل تعرفون أن هذه الخطوة كفيلة بالتسبب بتكسير ألياف الشعر. ولذلك ينصح الخبراء بلفّ الشعر الرطب بمنشفة تخلّصه من فائض الرطوبة ثمّ تركه يجفّ في الهواء الطلق.

5- تطبيق مستحضرات العناية على شعر رطب جداً:

تتميّز مستحضرات العناية بالشعر كالأقنعة، والرذاذ المغذي، والعلاجات الحامية من الحرارة بفائدتها الكبيرة. ولكن يجب تجنّب فائض الرطوبة قبل تطبيق هذه المستحضرات على الشعر، فالشعر المبلل جداً غير قادر على الاستفادة من حسنات هذه المستحضرات.

6- الاستعانة بالمجفف الكهربائي على حرارة عالية لتجفيف الشعر بسرعة:

يُشكّل استعمال مجفف الشعر الكهربائي وسيلة فعّالة خاصةً إذا كنت على عجلة من أمركِ، ولكن عليكِ احترام بعض القواعد الضرورية لتجفيف شعركِ دون إلحاق الأذى به.

اعصري شعركِ جيداً بعد غسله ولفّيه بمنشفة لتخليصه من فائض الرطوبة. طبّقي عليه بعد ذلك مستحضراً حامياً من الحرارة وجفّفي خصلاته على حرارة متوسطة على أن تنهي التجفيف بتمرير المجفف على حرارة منخفضة لإقفال أسفاط الشعر التي تكون قد فُتحت من جراء الحرارة.