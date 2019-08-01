نصائح لعلاج ثعلبة الشعر بالـ كورتيزون والثوم

الثعلبة مرض جيني ليس له مسبب، ويهاجم بصيلات الشعر بقوة، ويؤدي إلى تساقط الشعر في مناطق مختلفة في الرأس أو اللحية والشارب على شكل دائرة مستديرة، حيث تصبح هذه المنطقة خالية من الشعر من دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه المشكلة حتى الآن. ويقدم "هُن" نصائح لعلاج ثعلبة الشعر، بحسب موقع"مايو كلينيك": Advertisements - استخدام مراهم الـ"كورتيزون" الموضعية لفترة قصيرة، عن طريق حقن فروة الرأس بحقن الـ"كورتيزون"، ذات النتائج السريعة. - استخدام الثوم حيث يتم تقشيره وعصره وذلك لاستخلاص الزيت منه. - استخدام مرهم إنثرالين، مينوكسوديل وهى نقط موضعية أو رش مثل "روجاين".

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