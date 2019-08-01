بعد صورتها مع كهربا.. من هي الإعلامية ليلى شندول؟

أصبحت الإعلامية التونسية ليلي شندول محط اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صورة جمعتها مع اللاعب محمود كهربا، بعدما نشرها رئيس نادي الزمالك، خلال مؤتمر صحفي، أثناء تواجدهما بإحدى الملاهي الليلية.

وصرح رئيس النادي، خلال المؤتمر، بأن "كهربا كان يقضي أوقاته مع الفتيات وسكران، ولا يصح أن يكون لاعب كرة قدم".

"هُن" يقدم معلومات عن الإعلامية التونسية ليلى شندول:

- ولدت ليلى شندول في 31 مايو، بتونس.

- تزوجت عن قصة حب من رجل مسيحي، وأسلم بعد زواجهما، وهو ما رفضته عائلته ودام زواجها 13عامًا، نتجت عنها ولادة ابنها ريان.

- بدأت دراسة الإعلام في الأردن ثم حضرت إلى مصر، واستكملت مشوار الدراسة بكلية الإعلام بالقاهرة.

- قدمت برنامج "النص الحلو" على قناة "دريم"، عبر فضائية "دريم" بالاشتراك مع الإعلاميه نهلة عامر.

- اتجهت ليلي شندول للعمل الخاص، واقتحمت عدة مجالات منها: الموضة وعروض الأزياء.

- كما قدمت عدة برامج تلفزيونية أخرى على فضائية "دريم"، منها برنامج "هي"، و"آنساتي سيداتي".

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- تُلقب ليلي شندول بـ"سندريلا الشاشة"، واختيرت عام 2018 ضمن 20 إعلامية من مختلف المحطات ومن عدة دول عربية ساهمت بإبداعاتها فى إثراء الساحة الثقافية ببلادها الأم، ومن بعدها بجمهورية مصر العربية.

- كُرمت من مؤسسة dal concept، بالتنسيق مع جمعية "نور الضحى" للعناية بالأطفال المرضى المصابين بالسرطان، كأفضل إعلامية عربية مساهمة فى القضايا الاجتماعية، خلال الاحتفالية التي أقاموها بعنوان "العالم العربي فى القلب"، عام 2017.

- شاركت في المسلسل الأردني "جنون الشهرة"، الذي شارك فيه بعض الممثلين المصريين مثل طلعت زكريا ومحمد نجاتي، وإنتاج محمد أمين، وإخراج "كارو أرارد".

- شاركت في تقديم عروض "international fashion awards" فى نسخته الخامسة، مارس الماضي، الذي يشارك فيه مجموعة من أكبر مصممي الأزياء في مصر والدول العربية.

- تستعد خلال هذه الفترة لإتمام زواجها، بالإضافة لتقديم عملا فنيا جديدا.

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وأوضحت الإعلامية التونسية ليلى شندل، حقيقة تلك صورتها مع كهربا، وقالت لـ"هُن": "الصورة من سنة أصلًا، من عام 2018، كهربا كان صديق لخطيبي السابق، وكنا في سهرة وقتها بإحدى الأماكن العامة، وهو كان من ضمن المتواجدين والحاضرين ووقتها اتصورت معاه".

تفاجأت الإعلامية بتداول الصورة بعد عام من التقاطها، وقالت: "أنا اتفاجئت بالصورة زيي زي الباقي، إحنا آه كلنا في الإعلام، وبنتصور فنانين مع بعض".

وتابعت: "هل لما حد ينزل صورة مع التاني يكون على علاقة معاه؟، حياتي الشخصية تأثرت كثيرًا بهذا الخبر، وأنا بحضر لحفل زفافي حاليًا، ومعرفش إيه سبب ظهورها بعد سنة، ولما خطيبي شافها عمل مشكلة كبيرة، ولما شاف التاريخ والتوقيت تفهم الأمر، قالي سبيهم يتكلموا براحتهم، أنا عمرى ما بنزل صورة مع حد وأكون متصورة بالشكل ده وحتى لو نزلت بيكون أصحاب، وعلى الصعيد العملي فأنا أحضر حاليا لمشروع فني، لذا أتعحب من الشوشرة بهذه الطريقة".