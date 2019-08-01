الامارات | منتسبات «ملتقى الحمرية» يجمّلن الصور بإعادة التدوير

شكرا لقرائتكم خبر عن منتسبات «ملتقى الحمرية» يجمّلن الصور بإعادة التدوير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت منتسبات بملتقى الحمرية الصيفي في إنتاج إطارات للصور الفوتوغرافية، بطريقة إبداعية خلال ورشة تدريبية قدمتها بلدية الحمرية، وحملت عنوان «أبدعي في إطار»، في إطار فعاليات النشاط الصيفي، تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي في حكومة الشارقة.

شارك في تقديم الورشة قسم التخطيط والتطوير الاستراتيجي، والقسم الهندسي في البلدية، وحملت موضوعات ذات صلة بالمشغولات اليدوية، وإنتاج إطارات للصور الفوتوغرافية، بطريقة إبداعية، بهدف إنتاج العديد من المجسمات والأشكال الفنية التي تزين أطراف الإطارات، عبر إعادة تدوير الكرتون والأوراق.

وقالت المشرفتان على الورشة: ميرة ثاني الشامسي، وحمدة عبيد الشامسي، من بلدية الحمرية، إن إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والمعدنية، تسهم - إلى حد كبير - في تقليل التلوث البيئي، وتحقيق التنمية المستدامة. وأشارتا إلى أن الورشة حرصت على الجانبين النظري والعملي، لتدريب المشاركات على أساليب استخدام كل المواد التالفة في تزيين إطارات الصور، وإنتاج مشغولات يدوية فنية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المواد التالفة، بدلاً من الاستغناء عنها، بلمسة إبداعية لافتة.

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وأضافت المشرفتان أن الورشة هدفت إلى تعريف المنتسبات بفوائد إعادة التدوير في الحد من تلوث البحار والمحيطات وتهديد الأحياء البحرية، بجانب تحقيق مبدأ التنمية المستدامة من أجل المحافظة على البيئة، وإنتاج أعمال فنية تسهم في جماليات الصور وإطاراتها.

وقدمت المشرفتان الورشة بأسلوب سلس، تفاعلت معه فتيات الملتقى.

يشار إلى أن الورشة الإبداعية تأتي ضمن الشراكة المجتمعية بين بلدية ونادي الحمرية، من خلال الملتقى الصيفي، في نسخته الـ25. وتقدم البلدية العديد من الدورات وورش العمل والفعاليات التي تهدف إلى إكساب المشاركين المهارات المناسبة، وتنمية وصقل قدراتهم ومعارفهم.

• «الورشة» اشتملت على جانبين: نظري وعملي، ودرّبت المشاركات على إنتاج مشغولات يدوية فنية.