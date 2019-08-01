الامارات | السجائر الإلكترونية خطر على الجنين أيضاً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت مؤسسة الرئة الألمانية من خطورة تدخين السجائر الإلكترونية أثناء الحمل على الجنين، نظراً لأن السجائر الإلكترونية تحتوي هي الأخرى على مواد ضارة كالنيكوتين. وأوضحت المؤسسة أن النيكوتين يشكل خطراً على صحة الجنين، حيث إنه يرفع خطر إصابته بالربو، فضلاً عن انخفاض وزنه عند الولادة. ولتجنب هذه المخاطر شددت المؤسسة على ضرورة أن تقلع الحامل عن التدخين، سواء السجائر العادية أو السجائر الإلكترونية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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