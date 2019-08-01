الامارات | نصائح لتجنّب الغثيان أثناء السفر

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتجنّب الغثيان أثناء السفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعدّ الغثيان من المتاعب الصحية الشائعة أثناء السفر. فكيف يمكن تجنبه؟ للإجابة عن هذا السؤال، تنصح مجلة «الصيدليات الحديثة» بألا تكون المعدة ممتلئة للغاية أو فارغة تماماً قبل السفر، مع مراعاة عدم تناول منتجات الحليب. وأضافت المجلة الألمانية أن تثبيت النظر إلى نقطة بعيدة في الأفق يساعد أيضاً في تجنب الغثيان أثناء السفر، بخلاف قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم على الحاسوب اللوحي (تابلت).

وفي حال السفر بالسيارة ينبغي أخذ فترة راحة من وقت إلى آخر لاستنشاق الهواء النقي، بينما يمكن للمسافرين بالطائرة تجنب الغثيان، من خلال الجلوس في مكان قليل التقلب والتأرجح مثل المقاعد الأمامية وفي المنتصف، مع مراعاة المشي من وقت إلى آخر.

وفي الحالات الطارئة يمكن تعاطي أدوية دوار السفر أو اللجوء إلى بديلها النباتي المتمثل في الزنجبيل، وذلك في صورة شاي أو بمضغ قطعة صغيرة منه، حيث يعد الزنجبيل سلاحاً فاعلاً لمحاربة الغثيان.