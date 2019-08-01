الامارات | حصة العتيبة تكرّم نهلة الفهد في هولندا

شكرا لقرائتكم خبر عن حصة العتيبة تكرّم نهلة الفهد في هولندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت سفيرة مفوضة فوق العادة لدولة الإمارات لدى مملكة هولندا، الدكتورة حصة عبدالله أحمد العتيبة، بالمخرجة الإماراتية نهلة الفهد، على هامش اجتماع نظمته السفارة الإماراتية في هولندا، ترويجاً لجهود الدولة في إطار تمكين المرأة الإماراتية، بحضور عدد من كبار الشخصيات ومجموعة من السفراء المعتمدين لدى مملكة هولندا وأعضاء السلك الدبلوماسي.

يأتي تكريم الفهد بمناسبة إخراجها لفيلم حول عام التسامح بدولة الإمارات لصالح «إكسبو 2020»، والذي يحكي النهج الذي تبنته الدولة منذ تأسيسها في أن تكون جسر تواصل وتلاقٍ بين شعوب العالم وثقافاته، في بيئة منفتحة قائمة على الاحترام ونبذ التطرف وتقبل الآخر.

وأعربت نهلة الفهد عن سعادتها بهذا التكريم، الذي يضاف لإنجازات مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أن عام التسامح يعكس النهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ تأسيسها في إبراز أثر التسامح، وتوسيع نطاق وفرص التواصل والحوار.

وأضافت: «لقد حرصت، من خلال هذا الفيلم، على إبراز رسالة دولة الإمارات في ترسيخ قيم التسامح والتواصل والتعايش في المجتمع، والإسهام في تقديم النموذج الإماراتي في التسامح، وكذلك تسليط الضوء على تمكين التسامح في المجتمع، عبر السياسات والتشريعات والانفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرى، وذلك في ظل جهود دولة الإمارات لبناء مجتمع متسامح، يؤمن بأهمية التواصل الإنساني».