الامارات | «الفقد».. في بيت الشعر بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفقد».. في بيت الشعر بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن نشاط منتدى الثلاثاء، نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة ندوة عن «أثر الفقد في الشعر العربي»، شارك فيها الدكتور ماهر مهدي هلال، والباحث الإعلامي عمرو منير دهب، مع قراءات شعرية للشاعر عبدالقادر الكتيابي، وقدمتها الإعلامية صفية الشحي.

وقال هلال، خلال الندوة التي حضرها مدير البيت، الشاعر محمد البريكي، وحشد من الجمهور: «إنه الفقد، ذلك الزائر الثقيل الذي لا يأتي بمفرده، ففي معيته دوماً الحزن والبكاء واليأس، غير أن ما يحمد عليه أنه كان الملهم لكثير من الشعراء والأدباء ليبدعوا لنا لوحات خالدة من الخيالات الشعرية والتصورات الفنية المليئة بالأحاسيس والمشاعر، وحيث إن أشد الفقد ما كان سببه الموت، فقد أبدع العرب في شعر الرثاء على مفقوديهم، وعليه كانت القصائد المتفردة بالرثاء متميزة بصدق العاطفة، وتنوعت بتنوع الفقد، ومن أشدها وقعاً فقد الأبناء والآباء والإخوة والزوجات، كما تميزت بعض القصائد برثاء الذات».

أما عمرو منير دهب فتطرق إلى أبرز شعراء اللغة العربية الذين أبدعوا في الرثاء، مثل الخنساء والمتنبي وشوقي، مشيراً إلى أن الرثاء باب عريض في الشعر العربي يتقرب من خلاله الشعراء إلى الحكام لكسب ودهم، لكن أغلبهم كان صادقاً في رثائه.