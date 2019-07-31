منها التخفيف من السوائل.. 6 نصائح للأمهات لمنع الطفل من تبليل السرير ليلا

تعتبر مشكلة تبليل الأطفال للسرير من المشاكل، التي تواجه الأمهات ويبحثن عن حلول لها، وخاصة عندما لا يتمكن الطفل من السيطرة على تبليل الفراش.

أوردت صحيفة "ميرور" البريطانية، مجموعة من النصائح تساعد الأم على منع طفلها من تبليل السرير منها:

التخفيف من السوائل التي يتناولها الطفل قبل النوم

حاولي أن تخففي من كمية السوائل التي تقدمينها لطفلك قبل النوم، فكلما ازدادت كمية السوائل التي يشربها الطفل كلما ازداد احتمال تبليله للسرير ليلاً.

شجعي طفلك على الذهاب إلى الحمام قبل النوم

إن تعوّد الطفل على الذهاب إلى الحمام قبل النوم يقلل من احتمال تبليله للفراش أثناء النوم، لذا تُنصح الأمهات بتشجيع أطفالهن على الذهاب إلى الحمام مرة أو مرتين قبل التوجه للفراش.

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إبقاء أنوار الممر المؤدي إلى الحمام مضاء

قد يخشى الأطفال الذهاب إلى دورة المياه لوحدهم في الليل بسبب الظلام، لذا لا بد من إبقاء أنوار الممر المؤدي إلى الحمام مضاءة لبث روح الاطمئنان داخلهم.

وضع بعض الألعاب داخل الحمام

لتشجيع الطفل على استخدام الحمام، يمكن أن تعمد الأم إلى وضع بعض الألعاب والأشياء المفضلة لديه، ليشعر بأن المكان مريح له، ويحتوي على عوامل الجذب التي يحبها.

تفادي المشروبات السكرية

قبل النوم من المفيد أن يتناول الأطفال المزيد من السوائل في فصل الصيف، غير أن بعض الدراسات كشفت أن تناول المشروبات السكرية قد يزيد من احتمال تبليل الأطفال للسرير ليلاً.

النظام الغذائي

إن ما يتناوله الأطفال قد يكون له تأثير على إدرار البول، على سبيل المثال، الفاكهة مثل الفراولة والبطيخ والشمام، لها تأثير مدر للبول، لذا لا بد من التخفيف من تقديم هذه الوجبات للأطفال في المساء.