صيحة الأكمام المنتفخة تسيطر على أزياء 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) أوردت مجلة "Elle" الألمانية أن الأكمام المنتفخة تزين البلوزة البيضاء في صيف 2019، لتمنحها طابعا أنيقا وفخما وتضفي عليها لمسة أنوثة وجاذبية. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن تنسيق البلوزة البيضاء ذات الأكمام المنتفخة مع تنورة ملفوفة تزدان بنقوش الزهور أو تنورة متوسطة الطول "ميدي" وذات قصة واسعة أو سروال بقصة التنورة. ولإطلالة جريئة تخطف الأنظار، يمكن كسر قوالب التنسيق الجامدة من خلال تنسيق البلوزة البيضاء ذات الأكمام المنتفخة مع شورت جينز، حيث تخلق هذه التوليفة تباينا مثيرا يعكس تفرد الأسلوب.

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