لتتألقي في العيد.. بـ5 خطوات تعلمي طريقة عمل الحمام المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

تهتم النساء دائما بقضاء عطلة مميزة في الأعياد.. من أجل استقبال عيد الأضحى بشكل ورونق مختلف، وللحصول على جسم رائع، ومنعش وإطلالة مشرقة.

وتقدم خبيرة التجميل أميرة محمد، طريقة عمل الحمام المغربي في البيت بـ 5 خطوات فقط، مع توضيح أبرز المكونات المستخدمة.

وفي البداية؛ لابد أن توفري بعض المكونات مثل "الخل، وصابون مغربي، وليفة مغربي، وطمي مغربي، وكريم مرطب، ودم غزال وردي، وزيت عطري".

الخطوة الأولي:

املأي حوض الاستحمام بمياه دافئة أو ساخنة حسب استحمال جسمك لها، وقومي بإضافة كوب من الخل، واجلسي بها لفترة من 10 إلى 15 دقيقة، ثم قومي بتدليك جسمك باللوف حتى يتخلص الجسم من الجلد الميت. وهذه الخطوة تساعد علي تهيئة الجسم لترطيبه ونزع الجلد الميت.

الخطوة الثانية:

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قومي بتدليك الجسم بالصابون المغربي بيدك لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ثم قومي بتدليك الجسم باللوف المغربي، وهذه الخطوة تعمل علي تفتيح الجسم ونعمانه.

الخطوة الثالثة:

قومي بغسل جسمك بمياه فاترة نظيفة بدون خل، وافردي الطمي المغربي على الجسم، واتركيه بين 10 إلى 15 دقيقة، وهذه الخطوة تعمل علي ترطيب الجسم وتفتيحه، وهي غير ضرورية لكنها تعمل علي تطويل فترة فاعلية التبيض والترطيب علي الجسم.

الخطو الرابعة:

اغسلي جسمك بمياه فاترة نظيفة بدون خل، وقبل تنشيف الجسم قومي بوضع الزيت العطري مثل اللافندر علي الكريم المرطب الخاص بك، وافردي علب الجسم وهو مبلل، لأن في هذا الوقت تكون مسامات الجسم متفتحة.

الخطوة الخامسة:

اتركي جسمك يجف دون منشفة، وقومي بوضع لون دم الغزال الوردي من النوع البودر، على أطراف الجسم مثل الأصابع، وأطراف اليد.