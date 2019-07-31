دعوى خلع ضد حسام الصحفي بسبب "الطفاسة": بطبخ له 6 وجبات في اليوم

"بقالي سنة ما طلعتش من المطبخ.. حسام حَسِّسني إنه جايب طباخة"، بهذه الكلمات بدأت "سندس.خ" خريجة كلية التربية، تحكي التفاصيل التي دفعتها لرفع دعوى خلع ضد زوجها حسام، فلم يمضِّ على زواجهما سوى 9 أشهر حتى قررت سندس رفع دعوى خلع.

تقول "سندس" لـ"الوطن"، إنها كانت تعيش حياه زوجية هادئة في بداية الشهر الأول، ولم يخطر ببالها يوما أن زوجها على حد قولها "طِفِس"، فهي لم تكن تعلم بهذا الوضع من قبل لأن خطوبتهما لم تستمر طويلا، 3أشهر فقط.

لم تعلم عنه عدة أشياء قبل الزواج: "كان مش باين عليه حاجة أتاريه كان بيأكل فى بيتهم ٦ مرات قبل ما ييجى يأكل عندنا فى البيت الصراحة أنا كنت بحب شخصيته وشهامته وحنيته عليا بس نقطة عشق الأكل دى ضيعت حاجات كتير أوى أنا مش بلحق أسرح شعرى من الطبيخ شقتى بقت زبالة والغسيل على طول متكوم وأنا مش بلحق أهتم بنفسي".

وتكمل: "إنسان شره فى الأكل وياريت باين عليه وزنه ٥٦ كيلو وبيأكل 6 مرات في اليوم وجبات دسمة ده غير السناكس اللى بين الوجبات، حسام شغال صحفي وكوَّن مصادره خلاص فأغلب الوقت بيقعده في البيت معايا ما بصدق يخرج عشان أروَّق وأهتم بنفسي".

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وتتابع سندس: أنها أكتشفت طفاسة زوجها في بداية الشهر الأول من الزواج ولكنها تخيلت أن هذه فترة وستذهب إلى حيث لا رجعة، ولكنها صدمت بشخصيته فهو يستيقظ الساعة التاسعة صباحا أُعِد له الفطور طعمية، فول، بطاطس، بيض، باذنجان، فلفل، وجبن، ثم يشرب 2 كوب من الشاي باللبن مع فايش صعيدي ثم يشاهد التلفاز حتى أعد له وصلة أخرى ما بين الفطور والغداء، مكونة من 15 ساندويتش من الجبن والسناكس ومياه غازية بجوارهم.

تواصل: أعد الغداء الساعة الثالثة مساءً ويجب أن يكون هناك لحوم على وجبة الغداء وأرز أو معكرونة وخضار بكميات تكفى عائلة مكونة من ٩ أفراد وبعد هذه الوجبة الدسمة يريد صينية من الحلوى، أعدها له أو أي نوع من أنواع الفاكهة ويقوم بشرب كوب من الشاى ثم يجلس معى قرابة الـ5 دقائق ويقول لى أنه جائع فأقوم بإعداد وجبة العشاء الساعة السابعة مساءً وبعد الإنتهاء من تناول طعامه بنصف ساعة يحب أن يأكل حلوى مرة أخرى وعند الساعة التاسعة مساءً أعد له ساندويتشات أخرى من الوجبة السابقة وسناكس معاهم.

تسطرد: فى يوم ذهبنا لمنزل أبويه تلبيةً لدعوتهما لنا على الغداء فقام أباه بوضع 5 أكياس من الفول في الفريزر لتناولهم على 5 أيام وتناولنا الطعام وبعدها شعر بالجوع فقام بعمل كيسين وبنصف ساعة قام بعمل الثلاثة أكياس الأخرى فاستيقظ والده من النوم فوجد الفول ليس بالفريزر فسألهم فرد زوجي قائلاً: أنا جعت فأكلتهم أنا لا أستطيع أن أكمل حياتي معه حتى وإن كان يعاملنى كملكة ولى عرش ولكن لا يجدي العرش وأنا أشعر كأننى طبَّاخة له.

وتقول مُنهية: أحمِد الله أننى لم أنجب منه أطفال لأنني لا أستطيع أن أتحمل أكثر من هذه المسؤولية التى قسمت ظهرى من الوقوف على البوتاجاز طوال اليوم لذلك قررت رفع دعوى خلع لكى أرتاح وأعاود الإهتمام بنفسى مرة أخرى مثل قبل.