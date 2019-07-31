"غيرت اسمها" و"عملت تجميل".. جولة في الحساب الجديد لزوجة أحمد إبراهيم الأولى

تستمر ياسمين عيسى، الزوجة الأولى للموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، في تجاهل أنباء زوجها، الذي ردها إلى عصمته بعد أسابيع من الطلاق دون علمها، وهجوم نجل أنغام عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل شائعات عن توتر علاقة بين الموزع الموسيقي وزوجته المطربة.

تكثيف الرموش

ومنذ ساعات، نشرت "ياسمين" 3 صور لها، عقب إجرائها عملية "تكثيف الرموش"، موجهة الشكر لخبيرة التجميل "سلمى سليمان"، التي أجرتها لها.

"هن" تجول في حساب ياسمين عيسى، راصدا تغييرات ملحوظة، نعرضها خلال الفقرات التالية:

حذف كل الصور السابقة

حذفت "ياسمين" جميع الصور السابقة، عبر حسابها، التي تضمنت مواد مصورة تجمع بزوجها وأبنائها وأصالة، بالإضافة إلى فيديو الاحتفال بعيد ميلادها، الذي تزامن خلال فترة طلاقها.

تغيير اسمها وصورتها

"مالك وعيسى".. هو الاسم الجديد لحساب الزوجة الأولى للموزع الموسيقى، وهما أسماء نجليها الاثنين من زوجها، وذلك بدلا من تسمية الحساب بـ"ياسمين عيسى"، فضلا عن وضعها صورة تجمع ابنيها بـ"البروفايل الشخصي" بدلا من صورتها.

تهنئة ودعم لـ"أولاد رزق 2"

يتضمن حسابها الحالي 5 منشورات فقط، منهم 3 منشورات دعم لفيلم "أولاد رزق" في جزئه الثاني، من إخراج طارق العريان، وهو خالها وزوج المطربة السورية أصالة نصري، بالإضافة إلى منشور ظهرت به ب،"مايوه أبيض" بصحبة صديقتها: "كل سنة وأنتى طيبة يا أجدع واحدة فى حياتي".

كيف أرجع أحمد إبراهيم طليقته إلى عصمته دون علمها؟

وبدوره، شرح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، مفهوم الطلاق الرجعي، خلال فتوتين "2760" و"3212"، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

وقال "جمعة"، إن الطلاق الرجعي هو الانفصال الذي يتيح للرجل إعادة طليقته بالقول أو بالفعل، دون الحاجة إلى عقد زواج جديد، طالما ردها إلى عصمته خلال فترة العدة، الممثلة في ثلاثة أشهر من الطلاق، متابعًا أن "الرجعي" ليس له من أثر إلا نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته.

وذكر مفتي الديار المصرية السابق، أنه يوجد نوع من الطلاق يسمى بـ"البائن"، والذي يعني انتهاء علاقتها الزوجية بين المرأة وطليقها، ولا يجب عليها طاعته، ولا يحق لأحدهما الميراث من الأخر عند الوفاة.

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وأضاف مفتي الديار المصرية السابق، أنه يمكن أن يتحول الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن، إذا انتهت عدة المطلَّقة دون أن يعيدها زوجها إلى عصمته.

توتر علاقة أنغام وزوجها

في محاولات منه لإثبات حُسن علاقتهما، ونفي شائعات الانفصال، التي انتشرت مؤخرًا، قرر الموزع أحمد إبراهيم، مساندة زوجته، الفنانة أنغام، خلال حفلها على مسرح القرية التراثية بالباحة بالسعودية.

شاركت أنغام متابعيها، بصورة جديدة لها، اليوم، عبر "الإنستجرام"، ظهرت من خلالها دون مكياج نهائي، وبصحبة زوجها الموزع أحمد إبراهيم، والفنان محمد حماقي، خلال الاستعداد لحفل الأخير، فضلا عن نشرها العديد من الصور ومقاطع الفيديو، تتضمن مشاهدة رومانسية بينهما.

الطلاق الرسمي

في 11 إبريل الماضي، أعلنت "ياسمين" عن طلاقها رسميا من زوجها الموزع الموسيقي، بعد زواج استمرة لمدة 10 سنوات أنجبا فيها طفلين، لاعتراضها على زواجه من أنغام، حيث بدأت الزيجة بعقد عرفي في أكتوبر 2018، خلال فترة العمل على ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا"، ثم دون عقد رسمي خلال فبراير الماضي.

وقالت ياسمين لـ"الوطن": "كان هناك ضغط كبير من الأهل والأقارب من أجل المصالحة، ولكن بعد المهزلة الإعلامية التي نشبت يوم احتفال أنغام بألبومها الأخير حالة خاصة جدًا، وكان لابد من الطلاق حفاظًا على كرامة أولادي، لأنني ليس لدي أي تفسير وهم يشاهدون والدهم مع سيدة أخرى وهم يتبادلا الحب والقبلات أمام عدسات المصوريين والقنوات الفضائية".

وأضافت: "أنغام قبلت أن تكون زوجة ثانية، ولكنها لم تقبل على كرامتها الاستمرار في الزواج بأحمد في وجود زوجة ثانية، خاصة بعد الإفصاح عن حبهما وتبادلهما القبلات أمام الكاميرات في أكثر من مناسبة، منها برنامج الإعلامي نيشان (توأم روحي)، وحفل الموريكس دور وحفل إطلاق الألبوم الجديد، حيث اعترفا بحبهم".

يشار إلى أن عمر عارف، نجل الفنانة أنغام، قال إنه لن يتخلى عن والدته رغم الخلافات التي نشبت بينهما، مهاجما زوج والدته الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي وصفه بـ"الحقير"، على حد تعبيره.

ونشر "عارف" عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، صورة له مع والدته، وعلق عليها كاتبًا: "لإنهاء ذلك الجدل، هي أمي، ولن أبتعد عنها أبدًا حتى وإن لم نتفق على كل شيء، أي شخص يعتقد أنني أعرضها للأذى، فهو لا يعرفني جيدًا، كل تصرفاتي معها، نابعة من داخلي لأنني أحبها وأهتم بها، ولا يحق لأي أحد المهاجمة أو الدفاع عني في أي شيء يخصها".

وأضاف: "كل مشاكلنا أصبحت عامة، لأننا للأسف لا نعيش حياة خاصة، فأمي تتعرض لكم ضغط كبير بسبب ذلك سأظل دائمًا صادقًا مع نفسي، وسأظل دائمًا إلى جانب الحقيقة، نعم لدي مشاكل مع هذا الرجل، وأحتقره لأسباب عديدة، ولكن لا تفكروا في أنني أريد أن أوذي والدتي، أنا أحبك على الرغم من كل شيء، أنا وشقيقي، السند الوحيد لكي، ولا يمكن لأي أحد أن يحل مكاننا، فأنا لست مؤقتًا مثل بعض الأشخاص، أحبك إلى الأبد يا أمي".