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استمرت لليوم الثالث فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" بمحافظة الأقصر.
يأتي ذلك في إطار جهود حملة "احميها من الختان"، التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة.
استهدفت 32490 من السيدات والرجال والأطفال مركز "إسنا، المطاعنه، كيمان المطاعنه، الشغب، المعلا، دير اسنا مركز القرنه: القبلي قامولا، الغربي قامولا، الاقالته، حاجر الاقالته، الضبعية.
كما جرى عقد لقاء مجمع بالقبلي قامولا استهدف 45 سيدة و5 أطفال ولقاء بدير إسنا استهدف 20 سيدة و10 أطفال ولقاء بالوحدة الصحية بالضبعية استهدفت 42 سيدة و8 أطفال.
جدير بالذكر أن حملة "احميها من الختان"، بدأت نشاطها في يوم 14 يونيو الماضي، وتضمنت العديد من الفعاليات، هذا وتمتد حملة طرق الأبواب بجميع المحافظات لمدة ثلاثة أيام بهدف توعية السيدات والأهالي في المراكز والقري والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضمن "احميها من الختان".. "طرق الأبواب" تستهدف 32490 من سيدات الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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