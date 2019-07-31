موضة المعاطف أو الكابات الطويلة لأناقتك هذا الموسم

القاهرة - لايف ستايل
تستمر موضة المعاطف في اتجاهات موضة صيف 2019، إذ تعدّ قطعة أزياء أنيقة تضفي الكثير من الفخامة على الطلّة، سواء أتت من أقمشة ناعمة أو أقمشة قاسية بقصّات محدّدة، هذا إلى جانب موضة الكابات التي تتمتّع بقصّات ملكيّة النفحة، وتمدّكِ بطلّة أرستقراطية تحتاجين إليها أحيانًا؛ من دون أن ننسى أنّها تساعدكِ على إتقان الطلّة المحتشمة، كونها تغطّي الجسم بأناقة، وليس من الضروري أن يكون لون المعطف مطابقًا للون الملابس، بل أن يتناسق معها. يمكنكِ أن تلفّي الحزام حول خصر المعطف من أجل طلّة أنيقة، إن رغبتِ بذلك، أما الكاب الطويل شديد الفخامة فارتديه لطلّة مسائيّة بديعة.
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