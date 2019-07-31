فستان زفاف عارضة أزياء تونسية يُشعل ضجَّة عبر مواقع التواصل

تونس- لايف ستايل
أشعل فستان زفاف هناء عبدالسلام المصنوع من الذهب الخالص مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم الكشف عن بعض اللقطات من عرس عارضة الأزياء التونسية الحسناء والمقيمة في لندن.
وحرصت هناء عبدالسلام على الاحتفال بزفافها في وطنها تونس، إذ أقيم العرس على الطريقة التقليدية على مدار أيام عدة، وفي ليلة الزفاف ارتدت العروس فستانا على الطراز الشعبي التقليدي لمنطقة نابل الشمالية.
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أثار الفستان ضجة كونه مصنوعا بالكامل من الذهب الخالص، وجاء واسعا بالستايل الشعبي لـ"فستان الدخلة"، وهو من تنفيذ حرفيين تونسيين عكفوا على إعداده على مدار عام كامل، حيث ظهرت العروس في مقطع فيديو وهي ترقص على أنغام أغنية تونسية مع أقاربها وصديقاتها.
وبعد ذلك، تحول العرس للستايل الكلاسيكي وأقيم في قاعة أنيقة وفاخرة، وارتدت خلاله العروس فستانا على الطراز الأوروبي لكن تمت حياكته بخيوط ذهبية أيضاً لتبدو كشمس متألقة تخطف أنظار الجميع.
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