لعمر أطول وملابس نظيفة.. بخطوات بسيطة نظفي الغسالة الاتوماتيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تعاني أغلب ربات المنزل من الآثار والبقع التي تتركها الغسالة المتسخة على الملابس، ويصبح تنظيفها من تراكم الروائح الكريهة والجراثيم والعفن بداخلها أمرًا صعب ومُزعج لهن.

يقدم لكِ "الخليج 365" خلال النقاط التالية حيل بسيطة لتنظيف غسالة الملابس سواء كانت بباب علوي أو أمامي، وفقًا لموقعي apartmenttherapy، و wikihow.

أولاً: تنظيف الغسالات ذات الباب العلوي

-ضبط درجة حرارة

اضبطي الغسالة على أعلى درجة حرارة وأطول دورة غسيل، شغّلي غسالة الملابس واتركيها تمتلئ بالماء الساخن، استخدمي أكبر حمولة عند القيام بذلك أيضًا.

- استخدام الخل

اضبطي الغسالة على دورة غسيل عادية يُستخدم فيها الماء الساخن، مع إضافة 4 أكواب من الخل الأبيض (حيث يمكنك استخدام الخل لتنظيف غسالتكِ كل ثلاثة أشهر)، لكن احذر من الإفراط في وضع الخل، فقد يعرض ذلك الجزء الداخلي للغسالة إلى التلف نتيجة لذلك".

-استخدام صودا الخبز

ضيفي كوبًا أو رُبع لتر صودا الخبز إلى ماء الغسالة لنظافة أعمق، ثم أغلقي الغطاء واتركي الغسالة تعمل لمدة 5 دقائق، وافتحي الغطاء ثم أوقفي تشغيل الغسالة لمدة ساعة.

-استخدمي قطعة قماش

رُشي بقية أجزاء الغسالة المتسخة بمنظف بقوة الحمضيات وتلميعها، وامسحيها بقطعة القماش

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-استخدام فرشاة الأسنان

يمكنكِ أيضًا استخدام فرشاة الأسنان للوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها، ثم امسحي الغسالة بقطعة قماش جافة.

ثانيًا: تنظيف الغسالات ذات الباب الأمامي

-استخدام الخل الأبيض

املئي دُرج المسحوق في الغسالة بكوب إلا رُبع (175 مل) من الخل أو املئي الدُرج بأكمله بالخل.

-اضبطي دورة الغسيل

شغّلي دورة غسيل عادية واضبطي الغسالة على إعداد الماء الساخن. إذا لم يكن في غسالة التحميل الأمامي إعداد الماء الساخن، اختاري إعداد "الملابس البيضاء" أو "البقع" واتركي دورة الغسيل تعمل حتى نهايتها.

-لمّعي الجزء الخارجي من الغسالة.

أثناء تشغيل دورة الغسيل العادية، امزجي نصف كوب (100 جم) من صودا الخبز مع لتر من الخل الأبيض في دلو. بعد دمج المكونات بَلّلي قطعة قماش في المحلول واستخدميها لتنظيف الجزء الخارجي من الغسالة.

-شغّلي دورة شطف إضافية.

شغّلي دورة الشطف ولا تُضيفي الخل أو المسحوق. ينبغي أن يُزيل الماء رائحة الخل وكذلك أي أوساخ متبقية.