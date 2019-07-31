كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 يوليو 2019 07:36 مساءً - لا يمكن أن يمرّ موسم الصيف دون أن تستثمر المرأة الساعية إلى الأناقة أحدث صيحات الإكسسوارات. فبدايةً من الأحذية، مروراً بالنظارات الشمسية والقبعات، ووصولاً إلى حقائب اليد، جميع هذه الإكسسوارات هي بمثابة مكملات أساسية لإطلالتك في صيف 2019.

مهما اختلفت شخصية المرأة، إلا أن الإكسسوارات تبقى من أسس إطلالتها، مع تعديلها، بحسب ذوقها، والمناسبة التي تودّ أن تشارك فيها.

اكسسوارات الصيف



من هنا، نضع اليوم بين يديكِ دليل أبرز صيحات إكسسوارات صيف 2019 لمختلف المناسبات والأذواق من حقائب وأحذية ونظارات شمسية ؛ ذلك كي نسهّل عليكِ من عملية الاختيار والتنسيق.



■ دليل صيحات إكسسوارات صيف 2019 لمختلف المناسبات





• صيحات إكسسوارات صيف 2019 لعاشقة السهرات

اكسسوارات صيف 2019 لعاشقة المناسبات الليلية



تتقن المرأة الاجتماعية فن التألّق في أوقات المساء. ولموسم صيف 2019، عرفت دور الأزياء كيف تبرز فخامة عاشقة المناسبات الليلية؛ من خلال العودة إلى موضة الثمانينات المفعمة بالسحر والبريق، من خلال إكسسوارات مميزة، مثل حقيبة كتف Chainmail من باكو رابان Paco Rabanne الذهبية، وحذاء فرساتشي Versace المطبع والمصمم من قماش الساتان والجلد الراقي، وحزام أليكساندر فوتييه Alexandre Vauthier العريض المصمم من الجلد اللماع والمرصّع بالكريستال.

حذاء مطبع من فرساتشي Versace



فهذه الإكسسوارات تتمتع كل منها بالقدرة على الارتقاء بمظهرك المسائي إلى مستوى آخر.

حزام عريض من أليكساندر فوتييه Alexandre Vauthier





• صيحات إكسسوارات صيف 2019 لعاشقة الإطلالة الكاجوال

اكسسوارات صيف 2019 لعاشقة الإطلالة الكاجوال

إذا أحببتِ مجموعات صيف 2019 لدور برادا Prada، وفندي Fendi، وساكاي Sacai، فأنتِ إذن من عاشقات الإطلالة الكاجوال والمريحة، والتي يعد السنيكرز إكسسوارها الأوّل والأساسي.

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حقيبة خصر من كلوي Chloe



لهذا الصيف، ننصحك إذن بأن تعتمدي مع إطلالتك الرياضية إكسسوارات كاجوال وأنيقة في الوقت ذاته، مثل حقيبة الخصر Belt Bag» Chloe C» الجلدية، والتي رصدناها على منصة دار كلوي Chloe، والنظارات الشمسية الكاجوال ذات الإطار الفضي من سان لوران Saint Laurent. ولا تنسي قبعة الكاب Cap الكلاسيكية، والتي تتماشى مع مختلف أزيائك، مثل تلك التي ابتكرتها علامة بربيري Burberry.

قبعة كاب Cap من بربري Burberry





• صيحات إكسسوارات صيف 2019 لعاشقة المرح والمغامرات

اكسسوارات صيف 2019 لعاشقة المرح

مهما كانت المغامرة التي تودين القيام بها، سواء وددتِ الجلوس للتمتع بشروق الشمس على الشاطئ، أو ممارسة نشاط التزلّج على اللوح، أو حتى المشي لاكتشاف شوارع جديدة، فأنتِ امرأة عاشقة للمرح والمغامرات، وينعكس ذلك من خلال إطلالتك وأسلوبك في اللبس.

حذاء سنيكرز من كالفن كلين Calvin Klein للمرأة المرحة



وقد جاءت مجموعات موسم صيف 2019 مناسبة لأسلوبك، حيث تخللها إكسسوارات مفعمة بالمرح، نذكر منها حقيبة Sidonie من برادا Prada الفخمة من الجلد المصبوغ بلونين هما الأسود والأخضر، وحذاء سنيكرز الملون والحيوي من كالفن كلين Calvin Klein. ولا تنسي اقتناء واحدة أو أكثر من النظارات الشمسية ذات العدسات الملونة، والتي تعتبر من أهم إكسسوارات صيف 2019 للمرأة عاشقة الأسلوب المرح، بالإضافة إلى المجوهرات المرصعة بالأحجار الملونة.

نظارات شمسية من فندي Fendi للمرأة المرحة

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