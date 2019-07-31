صور.. ليلى شندول تكشف حقيقة علاقتها بكهربا ردا على رئيس الزمالك: "ليه الفضايح دي؟"

خلال مؤتمر صحفي، نشر رئيس نادي الزمالك، صورة للاعب نادي الزمالك محمود كهربا، ومعه فتاة، وقال إن الصورة ملتقطة بالتزامن مع معسكر الفريق، وأضاف، "كهربا كان يقضي أوقاته مع الفتيات وسكران، ولا يصح أن يكون لاعب كرة".

من جانبها، أوضحت الإعلامية التونسية ليلى شندل، وهي الفتاة التي عرض صورها رئيس نادي الزمالك، مع لاعب الكرة محمود كهربا، وجرى تداولها على مواقع السوشيال ميديا، بعدما نشرها رئيس نادي الزمالك، حقيقة تلك الصورة.

وقالت لـ"هُن": "الصورة من سنة أصلًا، من عام 2018، كهربا كان صديق لخطيبي السابق، وكنا في سهرة وقتها في إحدى الأماكن العامة، وهو كان من ضمن المتواجدين والحاضرين ووقتها اتصورت معاه".

تفاجأت الإعلامية بتداول الصورة بعد عام من التقاطها، وقالت: "أنا اتفاجئت بالصورة زيي زي الباقي، إحنا آه كلنا في الإعلام، وبنتصور فنانين مع بعض".

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وتابعت متسائلة: "هل لما حد ينزل صورة مع التاني يكون على علاقة معاه؟، حياتي الشخصية تأثرت كثيرًا بهذا الخبر، وأنا بحضر لحفل زفافي حاليًا، ومعرفش إيه سبب ظهورها بعد سنة، ولما خطيبي شافها عمل مشكلة كبيرة، ولما شاف التاريخ والتوقيت تفهم الأمر، قالي سبيهم يتكلموا براحتهم، أنا عمرى ما بنزل صورة مع حد وأكون متصورة بالشكل ده وحتى لو نزلت بيكون أصحاب، وعلى الصعيد العملي فأنا أحضر حاليا لمشروع فني، لذا أتعحب من الشوشرة بهذه الطريقة".

وتابعت، "كهربا شخص محترم، وأنا لم ألتقي به أو أره سوى تلك المرة، بالإضافة لكونه نجم من نجوم كرة القدم".

"مفيش علاقة تربطني رئيس نادي الزمالك لا من قريب ولا من بعيد"، بهذه العبارة واصلت الإعلامية حديثها، موضحة العلاقة التي تربطها به، قائلةً: "عمرى ما شوفته ولما حصلت الشوشرة في تونس وقفت معاه وقولت عليه كلام كويس".

واختتمت حديثها لـ"هُن": "مش عارفة أقول إيه على اللى حصل غير ربنا يسامح، والناس متقعدش تفضح في بعض بالطريقة دي، ليه الفضايح دي".