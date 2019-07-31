ملاكمة تونسية تختار الخسارة على مواجهة لاعبة إسرائيلية

فضلت بطلة الملاكمة التونسية ميساء العباسي، البالغة من العمر 20 عاما، الخسارة بدلًا من أن تواجه منافسة إسرائيلية الجنسية أثناء البطولة الدولية للملاكمة التي أقيمت في روسيا.

القرعة أوقعت ميساء في مواجهة هذه الملاكمة الإسرائيلية في دور متقدم لفئة وزن تحت 69 كيلو جرام، ولكنها فضلت الخسارة حيث رفضت التقدم إلى الحلبة قبل انطلاق المواجهة لتخسر عن طريق الانسحاب، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".

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ومن جانبه قال حليم ساسي، الحكم الدولي التونسي للملاكمة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "قيسبوك": "ميساء العباسي لاعبة المنتخب الوطني التونسي للملاكمة للسيدات، ملاكمة واعدة بما تملكه من إمكانيات وقدرات.. وضعتها القرعة أمام لاعبة إسرائيلية في دورة دولية بروسيا فرفضت خوض النزال".

ولم يصدر حتى الآن أي بيان بشأن هذه الواقعة من قِبَل الاتحاد التونسي للملاكمة.