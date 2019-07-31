سحر نصر تنشر صورتها مع 3 وزيرات بـ العاصمة الإدارية: الشباب هم الأمل والمستقبل

ببدلة بيضاء غير منقوشة، تجملت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بصحبة ثلاث وزيرات، خلال حضورهن جلسة محاكاة الحكومة المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر الوطني السابع للشباب، والذي افتتح فعالياته الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس، في العاصمة الإدارية الجديدة، مشاركة متابعيها بصورة، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وظهرت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج ببدلة سوداء، مزينة بأزرار ذهبية، فيما ارتدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في الصورة بدلة تجمع بين الأبيض والأسود، مكون من قميص من الشيفون، بالإضافة إلى سترة متوسطة الطول وبنطلون، فيما اختارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ارتداء بدلة فاتحة اللون.

وعلقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على الصورة قائلة: "مع زميلاتي الوزيرة، خلال حضور المؤتمر الوطني السابع للشباب، والذي يعقد برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وأضافت: "الشباب هم الأمل والمستقبل.. والحوار معهم هو أفضل السبل لغد أفضل وتحيا مصر".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، بمئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "فخر لنساء مصر قولا وفعلا ربنا معاكم"، و"وزيرات مصر القمرات"، و"قوة مصر الناعمة في صورة"، و"سحر نموذج بلدنا المشرف".

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.