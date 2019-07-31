بعد واقعة عروس المنوفية.. هل يؤدي العجز الجنسي إلى القتل؟.. طبيبة تجيب

تساؤلات عده أثارتها جريمة مقتل عروس المنوفية "منار.ع.ا"، صاحبة الـ19 عامًا على يد زوجها "محمد.م"، صاحب الـ25 عامًا، بعد ساعات من زفافها، ليعثر عليها شقيقها صباح اليوم التالي غارقة في دمائها بغرفة نومها، مصابة بجرح نافذ.

آخر ما قيل حول دوافع القتل، جاء من قبل أسرة العريس، والتي قالت أنه روى مشاجرة حدثت بينهما في صباح يوم الزفاف، فقد عانى من فشله في "ليلة الدخلة"، بسبب معاناته من "عجز جنسي"، على إثر العلاج النفسي الذي يتناوله منذ 9 سنوات، ورغم إن كلا من الطب الشرعي أو تحقيقات النيابة لم تثبت بعد صحة الواقعية، إلا أن الطب النفسي أيد احتمالية وقوع الجريمة لهذا السبب إن وجد.

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طبيبة: حتى لو مش مريض نفسي ممكن يقتلها بسبب العجز

قالت الدكتورة هالة حماد، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية لـ"هُن" إنه يمكن أن يحدث القتل نتيجة العجز الجنسي، و"المعايرة".

وأضافت أنه في حالة افتضاح أمر الزوج وسط العائلتين كونه فشل في ليلة الدخلة، من الممكن أن يعتبر هذا السبب دافع قوي للقتل، نتيجة لوقوع خلافات شديدة ومشادات بين الزوجين أدت لجرح كرامته، فيقوم الرجل بارتكاب الجريمة ثأرًا وانتقامًا لرجولته وكرامته.

وتابعت: "لكن في حالة البنت وقفت جمب زوجها وقالتله محصلش حاجة وحاولت اختلاق الأسباب وإنه ناتج عن التوتر ممكن يصل الأمر لحدوث مشكلة بينهم ولكن لن تصل للقتل"، وحتى في حالة معاناة الرجل من مرض عضوي يمنعه من ممارساته الزوجية، ولكنه ليس مريض نفسي، يكون هناك دافع قوي للزوج لارتكاب الجرائم خوفًا من نظرة الزوجة في المقام الأول له ولنظرة الآخرين فيما بعد، لأن الأمر يمس رجولته.

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الطب النفسي يفسر جريمة "فتاة المنوفية"

وأكملت هالة حماد قائلة: "لو هو راجل عاجز جنسيا، إلى جانب كونه يعاني من مرض نفسي يعود لـ9 أعوام، طبقًا لأقوال والدته، وكونه خاض تجربة الانفصال أكثر من مرة علامات تؤكد عدم سلامته العقلية والنفسية".

وتابعت حماد: "طريقة تعامله مع الجريمة، وأنه لم يهرب فور رؤية شقيقها، ترجع لمشكلة نفسية، لأن العنف لا يظهر بسهولة، معنى إن الإنسان يوصل بيه الدرجة للقتل بالسكين ده ناتج عن كلام جارح أو أحاديث، أو إن هو عنده ذُهان وإنه شافها شيطان".

وأوضحت أن تأثير تناول الأدوية والمهدئات الخاصة بعلاج الاكتئاب قد تؤثر بشكل كبير على القدرة الجنسية لدى الرجال، وتسبب ضعف جنسي، مضيفة: "ده واحد مش مضغوط نفسيًا، ومحاولاته كانت ليلة واحدة بس، وده بيحصل عند رجال كثيرين نظرًا للقلق والتوتر خلال استعدادات الزفاف والترتيبات المرهقة".

تفاصيل الجريمة

تعود أحداث الواقعة لاستيقاظ العروس على ألم في البطن، وفي مكالمة هاتفية مع والدتها روت الألم الذي تشعر به، لترسل والدتها على إثره "ينسون"، وفور وصول شقيقها استقبل ما لم يكن يقوى عقله على تحمله وتصديقه، حيث وجد الزوج ممسكًا بسكين حادة، وقال له ممازحًا، "حد يدبح فراخ في الصباحية"، ليرد الزوج، "أه وادخل شوف الفرخة اللي دبحتها"، ليجد شقيقته مذبوحة.

النيابة تستعجل تحريات المباحث حول مقتل عروس المنوفية في "الصباحية"

وأثبت الطب الشرعي أن قتيلة "الصباحية" في المنوفية عذراء، بحسب تصريحات شقيقها، وهو ما أبعد الضوء عن كونها قضية شرف، فقد ذهب البعض إلى أن العروس، لم تكن عذراء ما أدى إلى قتل زوجها لها، إلا أن الطب الشرعي أثبت العكس، ليثير المزيد من التساؤلات حول أسباب الجريمة.