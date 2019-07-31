علماء يكتشفون فوائد جديدة للثوم خاصة لكبار السن

كشفت دراسة جديدة أجرها علماء من دولتي الصين والولايات المتحدة الأمريكية حقائق جديدة بشأن فوائد الثوم، خاصة على كبار السن.

والثوم من المواد الغذائية التي تدخل في الكثير من الأطعمة ولا تستغنى عنها ربات المنازل، حيث يلجأن إليه لإضافته على بعض الأكلات، وأجريت الدراسة الجديدة على 27 ألف مسن في الصين، من الذين تناولوا الثوم لأكثر من 5 مرات في الأسبوع.

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ولوحظ انخفاض خطر الوفاة بمعدول وصل إلى 11%، مقارنة بالذين تناولوه أقل من مرة في الأسبوع، بحسب ما ذكرته "سبوتنيك".

شمل البحث أشخاص تجاوزوا سن الثمانين والتسعين عامًا في فترة امتدت بين عامي 1998 و2011.

ويتميز الثوم بالقيمة الغذائية الكبيرة لاحتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات والأحماض الأمينية وسكريات الأليجو الفركتوزية وغيرها من المكونات.