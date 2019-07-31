الامارات | تناول الكركم.. هل يتسبب بمخاطر صحية؟

شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الكركم.. هل يتسبب بمخاطر صحية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة Instyle الألمانية بأن الكركم يتمتع بفوائد صحية جمة، ولكنه لا يخلو أيضاً من المخاطر الصحية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الكركم يعمل على تقوية جهاز المناعة ويمتاز بتأثير مضاد للأكسدة ومثبط للالتهابات، كما أنه يعمل على تحفيز الهضم ويساعد على حرق الدهون.

وعلى الجانب الآخر، قد يؤدي تناول الكركم بجرعات عالية إلى مشكلات في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن. كما لا ينصح تناوله في حال تعاطي الأسبرين أو الأدوية المُسيّلة للدم؛ نظراً لأنه يرفع خطر حدوث نزيف دم.

كما يتعين على مرضى السكري ومرضى الحصوات الصفراوية والحوامل والمرضعات استشارة الطبيب بشأن تناول الكركم. وبشكل عام، لا ينبغي تناول الكركم بجرعة تزيد على 1000 مليغرام يومياً.

