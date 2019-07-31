للرجل.. تعرف على تخفيضات أبرز الماركات لملابس العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري: يهتم بعض الرجال بشراء ملابس جديدة مع اقتراب عيد الأضحى حلول، وفي السطور التالية يقدم "الخليج 365" أهم التخفيضات في أبرز البراندات، وهي كالتالي: ZARA: يقدم بيت الأزياء العالمي "ZARA" أبرز التخفيضات علي البدل الكلاسيكية، وهي: - بدلة كاملة صيفية تبدأ بسعر 1500 إلى 1900 جنيه. - بدلة "سيمي فورمال" كلاسيكية 800 جنيه. - حذاء كلاسيكي يبدأ سعره من 400 إلى 700 جنيه. - بنطلون كلاسيك ملون يبدأ سعره من 900 إلى 1300 جنيه. - قميص كلاسيك أبيض مخصص للبدل يبدأ سعره من 400 إلى 900 جنيه. - قميص كلاسيك ملون يبدأ من 600 إلى 900 جنيه. - بيبيونة رجالي للبدل تبدأ من 400 إلى 600 جنيه. Lcwaikiki: تضم محلات "lcwaikiki" على أبرز التخفيضات علي المجموعة الكاجوال من القمصان والتيشيرت والأحذية الرياضية، والبنطلون الجينز، بنسبة تخفيض تصل إلي 45% إلى بعض القطع: - قميص رجالي سادة كاجوال نصف كم يبدأ سعره من 120 إلى 270 جنيها. - قميص رجالي سادة كاجوال بأكمام طويلة 170 إلى 400 جنيه. - تيشيرت كات صيفي كاجوال من 100 إلى 150 جنيه. - بنطلون جينز باجي يبدأ سعره من 450 إلى 500 جنيه. Advertisements - بنطلون جينز يبدأ سعره من 219. - بنطلون جينز ملون رمادي وبيج يبدأ سعره 270 إلى 400 جنيه. - بنطلون قماش ملون كاجوال يبدأ سعره من 219 إلى 350 جنيه. bershka: - تيشيرت سادة كاجوال ملون يبدأ سعره من 130 إلى 400 جنيه. bershka: - تيشيرت سادة كاجوال ملون يبدأ سعره من 130 إلى 400 جنيه. - تيشيرت أبيض وملون يبدأ سعره من 250 إلى 500 جنيه. - شورت جينز كاجوال صيفي يبدأ سعره من 150 إلى 400 جنيه. - حذاء رياضي يبدأ سعره 399 جنيها. pullandbear: عرض بيت أزياء "pullandbear" مجموعة من الأزياء الصيفية بتخفيض يصل إلى 50%: - تيشرت بمنقوشات كاملة بسعر 200 جنيه. - تشيرت منقوشات أمامية يبدأ سعره من 200 إلى 400 جنيه. - قبعة للشمس يبدأ سعرها من 200 إلى 350 جنيها. - شراب رجالي يبدأ سعره للزوجين 120 وللطقم 3 أزواج 300 جنيه.

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