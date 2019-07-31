كيف ظهرت جميلات الفن في المصيف؟.. هكذا تستوحي إطلالتك منهن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

بعد موسم حافل بالنشاط والأعمال الفنية والدرامية، ينتهز كثير من المشاهير فرصة العطلة الصيفية للهروب إلى المناطق الساحلية لقضاء وقت ممتع.

وتحرص أغلب النجمات على الظهور بأجمل وأجرأ ملابس البحر بمختلف الألوان والتصاميم الجريئة والغريبة. (طالع ألبوم الصور المرفق بالأعلى).

وطغت الألوان الثلاث الأسود والأبيض والأحمر بجانب درجات الباستيل على إطلالات الفنانات اللواتي شاركن صورهن على الشواطئ مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهن منة فضالي، وإنجي المقدم، ورانيا يوسف، ونانسي عجرم.

بالإضافة إلى فيفي عبده، التي أثارت الجدل مؤخرًا بثياب بحر فضفاضة ذات ألوان مُبهجة مُتداخلة، ومفتوح من منطقة الصدر، ومن جانبي الخصر. وطلت فيفي مرة أخرى بفستان بحر مجسم باللونين الأسود والأبيض، بالإضافة إلى صوفينار التي ارتدت فستاناً صيفياً قصيراً من درجات النيود.

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ونسقت معظم النجمات إطلالاتهن على الشاطئ مع النظارات الشمسة ذات العدسات العاكسة، والقبعة الخوص، مثل نيرمين الفقى، ونيرمين ماهر وهيفاء وهبي وهند صبري.

واعتمدن أيضًا على "الكاش مايوه" أو ما يعرف بـ "الكيمونو" ذو الأقمشة المختلفة مثل الحرير، والشيفون والكتان والقطن.

وعلى الجانب الآخر، أدخلت بعض النجمات اللمسات العصرية على إطلالاتهن الصيفية مثل الفنانة دينا الشربيني، التي أطلت على البحر بتنورة قصيرة من الجينز تصل لمنتصف الفخذين، واللبنانية مايا دياب بهوت شيرت قصير من الجينز الأسود، و أمينة خليل والمذيعة إنجي كيوان وبيانكا بالتى.

واختارت بعضهن إطلالات مفعمة بالحيوية والأنوثة مصنوعة من خامة الدانتيل الشفاف، مثل الفنانة هيدي كرم ونيللي كريم وناتاشا بولى.