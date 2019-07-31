أجمل صور مكياج النجمة جينيفر لوبيز عبر السنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 يوليو 2019 05:28 مساءً - منذ ظهورها على مسرح هوليوود في التسعينات، لفتت النجمة جينيفر لوبيز الأنظار ببشرتها السمراء المتوهجة وجمالها الأيقوني، ومع مرور السنوات أصبحت إحدى أهم أيقونات الجمال بين نجمات هوليوود، فأساليب المكياج التي تعتمدها دائماً ما تبهر الأنظار فأضحت تشكل مصدر إلهام لكل امرأة عصرية وأنيقة.

وفي ما يلي، سنقدم لك أجمل صور مكياج جنيفير لوبيز عبر السنوات.



أساليب مكياج متنوعة

تتنوع أساليب المكياج التي تعتمدها جينيفر لوبيز، ففي البدايات كانت تميل غالباً الى مكياج الشفاه البارز، فتختار الألوان الجريئة كالبني الداكن والأحمر والخمري، في مقابل مكياج العيون الطبيعي. وفي أحيان أخرى، كانت تعتمد المكياج الموحد للعيون والشفاه، لا سيما باللون النيود. بعدها، بدأت جينيفر لوبيز تميل الى مكياج العيون الملون، مظللة عينيها بالظلال الحيوية كالأزرق والميتاليك... ومع مرور السنوات، بدأت جينيفر لوبيز تتجه الى أساليب المكياج الفخمة، مثل مكياج العيون السموكي الأسود مع أحمر الشفاه التوتي الجريء، والمكياج الترابي، والمكياجات الموحدة القريبة الى لون بشرتها. ولم تتردد جينيفر خلال مسيرتها الفنية، في اعتماد أساليب المكياج الجريئة، والمبالغ فيها أحياناً، حيث كانت تعتمد أحمر الشفاه بالألوان القوية، مستخدمة البلاش القوي على أعلى الوجنتين.

جينيفر لوبيز في بداياتها



أحمر شفاه لامع

في السنوات الأخيرة، أصبح مكياج العيون القوي وأحمر الشفاه اللامع السمة البارزة في إطلالات جينيفر لوبيز، مستخدمة ألواناً متعددة أصبحت بفضلها من أبرز اتجاهات موضة المكياج. فتارة، تعتمد مكياج العيون بالألوان الترابية مع أحمر الشفاه الخوخي اللامع، وتارة أخرى تعتمد المكياج السموكي مع الرموش الطويلة والكثيفة وأحمر الشفاه اللامع القريب الى لون بشرتها، وفي أحيان أخرى كانت تعتمد المكياج باللون الكورال الجريء لجهة العيون والشفاه، إضافة الى مكياج العيون بلون اللافندر مع الرموش الاصطناعية الطويلة جداً.

مكياج جينيفر لوبيز



بشرة متوهجة

البشرة المتوهجة الخالية من الشوائب، هي أبرز ما يميز مكياج جنيفر لوبيز على مر السنوات، وذلك يعود الى اعتماد تغطية مثالية للبشرة، حيث تستخدم أنواع فاونديشن بلون قريب الى لونها بشرتها، وتقوم بتحديد وجهها بالبرونزر أو الكونتور بطريقة متقنة ومحترفة، مما يبرز تقاسيم وجهها بشكل ناعم وجذاب، فتحصل على مظهر طبيعي شاب ومكياج لا تشوبه شائبة. إضافة الى ذلك، تحرص جينيفر لوبيز على إضاءة وجهها وإضفاء التوهج على بشرتها، من خلال اعتمادها البلاش بألوان تعزز من جمال سمرة بشرتها.

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