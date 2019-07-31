كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 يوليو 2019 05:28 مساءً - تُستخلص زبدة الكاكاو من حبوب الكاكاو الغنية، وتشتهر بـ فوائدها العديدة للبشرة والجسم، كما أنها من المواد الآمنة التي يمكنك تناولها أيضا، لهذا هي تدخل في شكل كبير بصناعة الشوكولاته، كما أن رائحتها المنعشة التي تشبه رائحة الكاكاو المعروفة، تجعلها إحدى مواد التجميل الأساسية التي تدخل بالكثير من المستحضرات المعروفة.

فوائد مذهلة لزبدة الكاكاو للبشرة والجسم



فوائد مذهلة لزبدة الكاكاو



- تعتبر مرطبا فعالا لمنح البشرة النعومة والترطيب الكافيين، لهذا فهي مهمة للبشرة الجافة، إذ تحتوي على فيتامين هـ الذي يغذي الجلد.

- تساعدك على التخلص من التجاعيد، لهذا ننصح بها الصبايا قبل سن الثلاثين للحفاظ على البشرة خالية من أي مشاكل.

- تحمي البشرة الملتهبة من الحرارة العالية، لهذا ننصحك باعتمادها في فصل الصيف مع حرارة الشمس.

- تعمل على ترطيب الشفاه وتمنحها مظهرا ورديا لامعا.



ماسكات طبيعية من زبدة الكاكاو

فوائد مذهلة لزبدة الكاكاو للبشرة والجسم

زبدة الكاكاو مع السكر البني والعسل لـ تنظيف البشرة



- اخلطي ملعقة صغيرة من كلّ من زبدة الكاكاو والسكر البني والعسل، ووزعيها جيدا على بشرتك، واتركي الخليط لمدة نصف ساعة، واشطفي وجهك بعدها بالماء الفاتر، سوف تشعرين بتحسن قوي، وببشرة خالية من الشوائب.



زبدة الكاكاو مع الكريز لـ ترطيب الشفاه



استخدمي ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو بدرجة حرارة الغرفة، واطحنى معها حبة أو حبتين من الكريز، وضعيها على شفتيك، واتركيها دون غسل شفتيك، ويمكنك تكرار هذه التجربة أكثر من مرة في اليوم لشفاه وردية لامعة.



زبدة الكاكاو مع الفازلين والليمون والملح لـ تشققات القدم



اخلطي كميات متساوية من هذه المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على كعوب القدمين المتشققة بعد أن تكوني بللت قدميك بالماء لعدة الدقائق، ثم افركي الخليط جيدا على بشرة قدميك، واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اشطفي قدميك.

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زبدة الكاكاو مع الحليب وزيت جوز الهند وقشر البرتقال لتوحيد لون البشرة



اخلطي ملعقة كبيرة من زبدة الكاكو، مع أخرى صغيرة من زيت جوز الهند وقشر البرتقال، وملعقة كبيرة من الحليب، ووزعي الخليط على بشرتك، واتركيه لمدة ربع ساعة إلى نصف ساعة، ومن ثم اغسلي وجهك بالماء، ومن الممكن أن تجربي الخليط مرة واحدة أسبوعيا، لتوحيد لون البشرة وإزالة البقع الداكنة.

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