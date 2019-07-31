"نرمين" تطلب الخلع: "بيهزر مع سلفتي بشكل سافل وبيقولي مبحبش خلفة البنات"

"بيهزر مع سلفتي هزار سافل قدامي وهي بتضحكله ولما قولتله هقول لأخوك ضربني وطردني".. بهذه الكلمات بدأت نرمين صاحبة الـ 30 عاما سرد تفاصيل طلبها الخلع من زوجها بائع الخضار بعد زواج استمر 3 سنوات قبل أن تقوم نرمين برفع دعوى الخلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالزنانيري.

قالت نرمين لـ"هُن"، إنها تزوجت منذ 3 سنوات وأنجبت بنتين وولد، وزوجها يعاملها دائما بقسوة بسبب إنجابها للبنات: "بيقولي مبحبش خلفة البنات وأخواتي كلهم بيخلفوا صبيان، من يوم متجوزنا وهو تصرفاته غريبه مع مرات أخوه وبيهزر معاها هزار مينفعش وهي فرحانة بكده وأما فاض بيا وهددته إن أنا هقول لأخوه ضربني وأهاني قدام عياله وطردني أنا والبنات من البيت، قالي خديهم وأخفي من هنا مش عايزك، روحت عند أهلي قعدت 5 شهور ميعرفش عني ولا عن عياله حاجة ولا بعتلنا جنيه نصرف منه، زي ما يكون ما صدق".

وتابعت: "جوزي كان دايما يقول اسم سلفتي وهو نايم، مرة كان راجع من برا سكران وقعد ينادي باسمها، وقعد يكسر اللي يقابله أنا خفت منه ونزلت جري عند حماتي ندهتها قالتلي خدي عيالك ونامي تحت وسيبيه يقول اللي هو عايزة هو الكلام بفلوس، هتحاسبيه على كلام قاله وهو مش في وعيه".

وأضافت "نرمين": "تاني يوم اتكلمت معاه وقولتله العيال خدوا بالهم لو أنت مش عايزني طلقني قالي أه مش عايزك، يلا خدي بناتك وأمشي من هنا ومترجعيش تاني، كان بيضربني وأنا اللي كنت بصرف على البيت، مرات خالي نصحتني قالتلي اطلقي منه وخدي عيالك ربيهم بدل الذل اللي عايشين فيه ده وهي اللي ساعدتني وودتني للمحامي وأدتني شقتها اللي ورثتها من أهلها أسكن فيها لحد ما أقف على رجلي، روحت للمحامي وخليته يرفعلي قضية خلع بعد ما رفض يطلقني وكل ما أروحله عند البيت يضربني ويطردني".