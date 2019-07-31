مكياج "سموكي" وفستان قصير.. جنا عمرو دياب بـ"لوك" جرئ

شاركت جنا عمرو دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب جمهورها بصورة جديدة نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وارتدت جنا دياب في الصورة، فستان من اللون الأسود قصير، وزينته بالإكسسوارات الكبيرة، حيث ارتدت سلسلتين، وأقراط كبيرة، وفضلت ألا تكتب عليها تعليقا.

واتسم لوك جنا دياب بالجرأة، فقد وضعت مكياج عيون "سموكي" كثيف، وروج من اللون الأحمر الداكن، ومع الفستان الأسود زادها أكثر جرأة.

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وتفاعل متابعي "جنا" معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها: "جميلة" و"نجمة" و"متألقة"، فيما سخر أحدهم من "اللوك" قائلا: "أخرج أيها الشيطان من داخلها".

وتشارك جنا متابعيها من وقت لآخر بصور ولقطات من حياتها اليومية، وكان آخر ما نشرته عدة صور لها مع شقيقتها كنزي عمرو دياب.