تحدي الزمن.. سيرين عبد النور تستعيد ذكريات الطفولة مع أسرتها

صورتين إحداهما بالأبيض والأسود، والأخرى بالألوان، شاركتها الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

استعادت الفنانة اللبنانية الذكريات بتلك الصور، حيث كررت صور قديمة جمعتها بشقيقتها ووالدتها فيما مضى، والتقطت الصورة من جديد في الوقت الحالي، لتظهر كيف تغير الزمن، والتحول الذي بدا عليهن.

وبدت سيرين شبيهة لشقيقتها، وأرفقت الصورة بتعليق: "نتذكر الماضي نواجه الحاضر ونتوجه نحو المستقبل عائلتي أمي وأختي".

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وتفاعل جمهور "سيرين" معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بينها: "أختك شبهك سبحان الله"، وقال آخر، "ربي يخليكم لبعض".

وتحرص الفنانة سيرين عبدالنور على مشاركة لقطات من حياتها اليومية مع متابعيها عبر إنستجرام.